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همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایرانجان»، پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، با سفر به استان قزوین ضمن دیدار با مسئولان، هنرمندان، فعالان فرهنگی و خانوادههای شهدا، از بخشهای مختلف صداوسیمای مرکز قزوین بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، در جریان سفر به استان قزوین و همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایرانجان»، با نماینده ولیفقیه در استان، استاندار، هنرمندان و فعالان جبهه فرهنگی دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس رسانه ملی در این دیدارها، رویداد «ایرانجان» را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای بومی استانها، شناخت مسائل و پیگیری چالشهای آنها دانست و گفت: رسانه ملی تلاش میکند در کنار معرفی توانمندیهای استانها، به مشکلات و مطالبات مردم نیز توجه کند.
جبلی همچنین در دیدار با مدیران و کارکنان صداوسیمای مرکز قزوین، «سند زیستبوم مرکز» را الگویی برای برنامهسازی متناسب با ظرفیتهای استان عنوان کرد و از تلاش کارکنان این مرکز در برگزاری رویداد «ایرانجان» قدردانی کرد.
رئیس رسانه ملی در ادامه از بخشهای مختلف صداوسیمای مرکز قزوین، از جمله واحدهای تولید و برنامهسازی و فعالیتهای مرتبط با دوربینهای مردمی، بازدید کرد.
پیمان جبلی همچنین با خانواده شهدای کاپیتان محمد عزیزی و پاسدار احسان کشاورز کیان دیدار کرد.