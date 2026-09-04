همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان»، پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، با سفر به استان قزوین ضمن دیدار با مسئولان، هنرمندان، فعالان فرهنگی و خانواده‌های شهدا، از بخش‌های مختلف صداوسیمای مرکز قزوین بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، در جریان سفر به استان قزوین و همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان»، با نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار، هنرمندان و فعالان جبهه فرهنگی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس رسانه ملی در این دیدارها، رویداد «ایران‌جان» را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بومی استان‌ها، شناخت مسائل و پیگیری چالش‌های آن‌ها دانست و گفت: رسانه ملی تلاش می‌کند در کنار معرفی توانمندی‌های استان‌ها، به مشکلات و مطالبات مردم نیز توجه کند.

جبلی همچنین در دیدار با مدیران و کارکنان صداوسیمای مرکز قزوین، «سند زیست‌بوم مرکز» را الگویی برای برنامه‌سازی متناسب با ظرفیت‌های استان عنوان کرد و از تلاش کارکنان این مرکز در برگزاری رویداد «ایران‌جان» قدردانی کرد.

رئیس رسانه ملی در ادامه از بخش‌های مختلف صداوسیمای مرکز قزوین، از جمله واحدهای تولید و برنامه‌سازی و فعالیت‌های مرتبط با دوربین‌های مردمی، بازدید کرد.

پیمان جبلی همچنین با خانواده شهدای کاپیتان محمد عزیزی و پاسدار احسان کشاورز کیان دیدار کرد.