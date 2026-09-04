به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رزمایش سراسری جهادگران فاطمی ۶ از ۱۲ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در سراسر مازندران آغاز شد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران در آیین آغاز این رزمایش گفت: حضور جوانان در میدان خدمت، امتداد فرهنگ حماسه‌ساز دفاع مقدس است و گروه‌ها و هسته‌های جهادی با تکیه بر همین فرهنگ، سنگر خدمت بی‌منت را در کنار مردم برپا کرده‌اند.

سردار موحد افزود: این رزمایش با هدف تقویت جریان خدمت‌رسانی مردمی، شناسایی دقیق نیازهای بومی و به میدان آوردن ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات مناطق کم‌برخوردار برگزار می‌شود.

وی گفت: گره‌گشایی از کار مردم یک رسالت اجتماعی و اعتقادی است و ارزش خدمت زمانی به اوج می‌رسد که با اخلاص و بدون چشمداشت انجام شود.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به رویکرد تخصصی این دوره از رزمایش افزود: شعار هر گروه جهادی، یک خدمت، یک راهبرد عملیاتی است و از هر گروه خواسته شده با توجه به تخصص، توانمندی و ظرفیت اعضای خود، نقطه‌ای مشخص را هدف‌گذاری و اثری ملموس و ماندگار ایجاد کند.

سردار موحد گفت: گستردگی رزمایش در سطح استان، فرصتی برای هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی و شتاب‌بخشی به جریان خدمت‌رسانی است.

وی با اشاره به تقارن این رزمایش با سالروز نخستین اردوی جهادی قائد شهید ایران در جریان امدادرسانی به زلزله‌زدگان فردوس خراسان جنوبی در شهریور ۱۳۴۷ افزود: این پیوند تاریخی یادآور ریشه‌دار بودن حضور در کنار مردم آسیب‌دیده و تلاش برای رفع آلام آنان در سیره عملی رهبران انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران در پایان گفت: انتظار می‌رود رزمایش جهادگران فاطمی ۶ نقطه عطفی برای نهادینه‌سازی فرهنگ خدمت بی‌منت در جامعه باشد، چرا که هر قدمی برای حل مشکلات مردم، رفع یک نیاز و ایجاد امید در دل‌ها، مصداق جهاد فی‌سبیل‌الله است.