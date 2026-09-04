مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، از اجرای طرحی متمایز در ساخت گنبد مجموعه تاریخی، فرهنگی و گردشگری «شمس تبریزی» در شهر خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، از اجرای طرحی متمایز درساخت گنبد مجموعه تاریخی، فرهنگی و گردشگری «شمس تبریزی» در شهر خوی خبر داد.

مرتضی صفری از اجرای طرح متمایز در ساخت گنبد مجموعه تاریخی، فرهنگی و گردشگری «شمس تبریزی» درخوی خبر داد و اظهار کرد: استادکاران این حوزه در تلاش‌اند تا با به‌کارگیری تکنیک‌های پیشرفته، حد نصاب جدیدی را در اجرای مراحل آجرچینی این اثر فاخر به ثبت برسانند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به روند عملیاتی پروژه افزود: هشت استادکار متخصص معماری سنتی، از صبح روز پنج‌شنبه عملیات آجرچینی گنبد این مجموعه را آغاز کرده‌اند و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است برای نخستین بار در کشور، محدوده ۱۵۰ متر مربعی گنبد تنها در مدت سه روز به پایان برسد.

او با تأکید بر اهمیت سرعت و کیفیت در این پروژه تصریح کرد: کارشناسان معماری سنتی پیش از این، مدت زمان اجرای این بخش را ۴۰ روز پیش‌بینی کرده بودند، اما با تصمیم‌گیری کارشناسان اداره‌کل مبنی بر افزایش سرعت کار و بسیج نیرو‌های متخصص، انتظار می‌رود این مرحله از پروژه تا اوایل هفته سوم شهریور ماه تکمیل شود که این امر می‌تواند به‌عنوان رکورد جدیدی در پروژه‌های عمرانی حوزه میراث فرهنگی کشور ثبت شود.

صفری در ادامه به ویژگی‌های فنی این اثر اشاره کرد و گفت: گنبد مجموعه شمس تبریزی، با ارتفاع ۱۵ متر از سطح زمین، در گروه گنبد‌های «نادر» قرار دارد و ساختار آن به‌صورت دوپوسته با شاسی فلزی طراحی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در فرآیند آجرچینی، از «آجر خطایی» استفاده می‌شود و عملیات بندکشی نیز با ترکیب دقیق سیمان سفید، پودر سنگ و پودر رنگ انجام می‌گیرد تا ظاهری هنرمندانه و ماندگار ایجاد شود.

او خاطرنشان کرد: مجموعه شمس تبریزی، تلفیقی هوشمندانه از فرم‌های سنتی و مدرن است که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این اثر فرهنگی به‌شمار می‌رود.

صفری گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی مصمم است تا این پروژه عظیم شامل آرامگاه شاعر و عارف نامی ایران، مناره تاریخی و بخش‌های جدیدی همچون کتابخانه تخصصی، موزه و مجموعه نمایشگاهی را در اوایل مهر ماه سال جاری به بهره‌برداری برساند تا از ظرفیت‌های گردشگری آن در ابعاد ملی و منطقه‌ای استفاده شود.