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کارشناسان میگویند ۲۰ تا ۲۵ درصد خرمای کشور بهدلیل ضعف زیرساختها و نبود فناوری مناسب، ارزش خود را از دست میدهد.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،خرما بهعنوان یکی از مهمترین و ارزشمندترین محصولات باغبانی ایران، سهم قابل توجهی در تولید و صادرات محصولات کشاورزی دارد، اما کارشناسان معتقدند ضعف در زنجیره برداشت، حملونقل، نگهداری و فرآوری، موجب از دست رفتن ۲۰ تا ۲۵ درصد از ارزش این محصول از نخلستان تا بازار میشود.
مقدم مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری گفت: سطح زیرکشت نخیلات کشور حدود ۳۲۲ هزار هکتار است و سالانه نزدیک به یک میلیون و ۹۷۰ هزار تن خرما از نخلستانهای ایران برداشت میشود.
محمد هادی مقدم نایب رئیس انجمن ملی خرمت گفت : ارزش صادرات خرمای ایران حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد میشود، اما به باور کارشناسان، توسعه فناوری و تکمیل زنجیره ارزش میتواند سهم بیشتری از بازارهای جهانی را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار دهد.
برداشت سنتی، حملونقل نامناسب و کمبود یا ضعف زیرساختهای استاندارد برای نگهداری و سردخانهای، از جمله چالشهایی است که صنعت خرمای کشور با آن مواجه است.
شهین خسروی گزارش می دهد: