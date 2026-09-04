به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه هاآرتص اعلام کرد: به گزارش خبرگزاری سند داده‌های اخیر از موج فزاینده مهاجرت از اسرائیل حکایت دارد؛ به‌طوری‌که طبق گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص, حدود ۲۷۰ هزار نفر طی سه سال اخیر از این کشور خارج شده‌اند.

همچنین این روزنامه اعلام کرد: حدود ۲۶۸هزار اسرائیلی بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میلادی برای مدت حداقل سه ماه متوالی از اسرائیل خارج شده‌اند؛ این آمار بر مبنای مطالعه‌ای است که دانشگاه تل‌آویو با تکیه بر داده‌های اداره مرکزی آمار اسرائیل انجام داده است.

طبق یافته‌های این مطالعه، تعداد مهاجران در سال ۲۰۲۳ به حدود ۸۶ هزار نفر رسید و در سال ۲۰۲۴ با افزایش به بیش از ۹۱ هزار نفر، اوج خود را تجربه کرد؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۵ اندکی کاهش یافت و به حدود ۹۰ هزار نفر رسید. به‌طور میانگین، سالانه حدود ۹۰ هزار نفر از این رژیم خارج شده‌اند.

مقایسه داده‌ها نشان‌دهنده گسترش این پدیده است؛ چرا که تعداد مهاجران در دوره مشابه بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در حدود ۱۸۳ هزار نفر بوده که معنای افزایشی حدوداً ۴۶ درصدی در سه سال اخیر در مقایسه با دهه گذشته دارد.

میانگین سالانه ثبت‌شده از سال ۲۰۲۳ فراتر از سطح معمول دوره ۲۰۱۰–۲۰۱۹ رفته که در حدود ۶۰ هزار مهاجر در سال نوسان داشت.

اهمیت این ارقام تنها به حجم مهاجرت محدود نمی‌شود، بلکه به ماهیت گروه‌هایی که انتخاب می‌کنند از اسرائیل خارج شوند نیز بازمی‌گردد. داده‌ها حاکی از حضور پررنگ دارندگان تحصیلات عالی و درآمد بالا از جمله پزشکان, مهندسان, دانشگاهیان و شاغلان در بخش فناوری است.

در مارس گذشته, هاآرتص نسبت به افزایش مهاجرت پزشکان هشدار داد و اشاره کرد که صدها پزشک جزو مهاجران دوره ۲۰۲۳–۲۰۲۴ بوده‌اند؛ این نشانه آن است که موج مهاجرت تنها گروه‌های کم‌مهارت را هدف قرار نداده، بلکه شامل بخش‌های حرفه‌ای می‌شود که نظام سلامت و اقتصاد اسرائیلی به آن‌ها نیازمند است.

پژوهش‌های دیگری که در اوت گذشته منتشر شد نشان داد خروج دارندگان مهارت‌های بالا و درآمد زیاد روبه‌فزونی است. این درحالی است که درباره زیان‌های اقتصادی و مالی فزاینده در نتیجه از دست دادن این گروه‌ها هشدار داده شده است.

موج مهاجرت در حالی رخ می‌دهد که پیامدهای جنگ بی‌امان اسرائیل علیه نوار غزه و آشفتگی‌های امنیتی, سیاسی, اقتصادی و اجتماعی همراه آن در داخل اسرائیل ادامه دارد.