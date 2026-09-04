

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ بهروز بازوند گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف تقویت ضریب امنیت محله‌محور، مقابله با هنجارشکنان و ایجاد فضایی آرام و قانون‌مند برای شهروندان در شهرستان دلفان اجرا شد.

فرمانده انتظامی دلفان افزود: در این طرح ۲۴ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰ دستگاه خودرو با تخلف مخدوش‌ بودن پلاک، آلودگی صوتی، حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، رعایت نکردن موازین قانونی و برهم زدن آسایش عمومی در این شهرستان، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ بازوند، از همه ی رانندگان و راکبان موتورسیکلت خواست با پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی، ضامن سلامت خود و دیگران باشند.