توقیف ۳۴ وسیله نقلیه متخلف در دلفان لرستان
فرمانده انتظامی دلفان از توقیف ۳۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛
سرهنگ بهروز بازوند گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف تقویت ضریب امنیت محلهمحور، مقابله با هنجارشکنان و ایجاد فضایی آرام و قانونمند برای شهروندان در شهرستان دلفان اجرا شد.
فرمانده انتظامی دلفان افزود: در این طرح ۲۴ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰ دستگاه خودرو با تخلف مخدوش بودن پلاک، آلودگی صوتی، حرکات نمایشی و مخاطرهآمیز، رعایت نکردن موازین قانونی و برهم زدن آسایش عمومی در این شهرستان، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
سرهنگ بازوند، از همه ی رانندگان و راکبان موتورسیکلت خواست با پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی، ضامن سلامت خود و دیگران باشند.