به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: عملیات کوبنده‌ نیروهای مسلح علیه دشمن در پاسخ به جنایت متجاوزانه در حمله به یک عروسی نشان داد ملت مبعوث و نیرو‌های مسلح ما غیرت دارند و اهل باج دادن و ذلت نیستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با تشریح شرایط کنونی کشور افزود:از قبل قابل پیش بینی بود دشمن به تفاهم‌های خود پایبند نیست و تکلیف ما بر پایه دین این است که خیلی جدی و قطعی برخورد کنیم البته دیدیم که وقتی دشمن از روی سابقه به یک عروسی حمله کرد عملیات کوبنده‌ای را علیه دشمن اجرا کردیم که نشان داد ملت مبعوث و نیرو‌های مسلح ما غیرت دارند و اهل باج دادن و ذلت نیست.

خطیب جمعه اصفهان افزود: امروز کار به مرحله درماندگی رئیس جمهور آمریکا رسیده که ایرانی‌ها چه موقع قیام می کنند ملت جواب داده ایرانی‌ها ۴۷ سال است که علیه دشمن قیام کردند و طاغوت و آمریکا را از کشور بیرون کردند و امروز هم بیش از ۱۸۰ شب است قیام کرده‌اند و تا پیروزی کامل این قیام ادامه دارد

امام جمعه موقت اصفهان گفت: ایرانی‌ها از سال ۱۳۵۷ قیام کردند و آمریکایی‌ها را از کشور بیرون کردند. ایرانی‌ها به برکت خون رهبر شهیدشان و شهدا، ایستادند و آمریکا را از منطقه بیرون خواهند کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی با بیان اینکه رهبر شهید در سیر و سلوک جامعه هم همواره توصیه‌هایی داشتند، افزود:رهبر شهید همواره به قرائت سوره فتح تاکید داشتند که در روایات هم آمده توجه به این سوره راه گشا است و فرد و جامعه را از گزند‌ها دور میکند.

خطیب جمعه اصفهان ادامه داد:نگاه توحیدی نشان می دهد همه فتوحات نسبت مستقیم با خدا دارد.

امام جمعه موقت اصفهان گفت:دوپیام هفته وحدت و دولت رهبر انقلاب نکته‌های فراوانی داشت که به شکر نعمت‌های الهی در آن تاکید شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به ۶ ماه از رهبری انقلاب ادامه داد: شکر ولایت یکی از واجبات جامعه اسلامی است، چون همه میدانیم محور وحدت حول ولی فقیه است.

خطیب جمعه اصفهان ادامه داد: هبر معظم انقلاب در پیامی از خدمات رئیس جمهور در شرایط فعلی تشکر کردند و تاکید داشتند نقاط قوت باید برجسته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با گرامیداشت هفته تعاون افزود:تقویت تعاونی‌ها در حوزه تولید می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

امام جمعه موقت اصفهان با تاکید بر پرهیز از آسیب به انسجام اجتماعی گفت: البته برخی می گویند در بحث حجاب و عفاف اگر وارد شویم انسجام جامعه برهم میخورد که این حرف غلط است، چون بی عفتی و بی حجابی نقشه دشمن برای ضربه به همین انسجام اجتماعی است.

وی با اشاره به اتفاقات لبنان هم گفت: در مجموع مقاوت بر دشمن پیروزی کامل به دست می‌آورد.