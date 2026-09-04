شبکه قرآن و معارف سیما همزمان با ایام ماه ربیع‌الاول، جدول پخش ویژه‌ای شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های تلاوت قرآن، ادعیه و سخنرانی‌های مذهبی را برای بینندگان تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هر روز ترتیل جزخوانی توسط استاد «شهریار پرهیزگار» ساعت ۱ بامداد، ترتیل جزخوانی در حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ساعت ۴:۳۰ صبح، ترتیل جزخوانی در حرم حضرت معصومه (س) ساعت ۱۳، ترتیل سوره فتح ساعت ۶:۳۰ صبح، پخش زنده تلاوت نورانی کلام الله در جوار مزار مطهر رهبر شهید ساعت ۱۷ و روز جمعه (۲۰ شهریور) ترتیل سوره مبارکه جمعه ساعت ۲:۴۰ بامداد بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

قرائت دعای حدیث کسا ساعت ۶:۴۰ صبح، آیت الکرسی ساعت ۷ صبح، دعای عهد ساعت ۷:۰۵ صبح، صلوات خاصه ساعت ۸ صبح، دعای توسل ساعت ۱۹:۵۵ شب، روز پنجشنبه (۱۹ شهریور) پخش زنده دعای کمیل ساعت ۲۰ و روز جمعه (۲۰ شهریور) پخش زنده دعای کمیل از حرم مطهر حضرت معصومه (س) ساعت ۰۰:۳۰ بامداد، پخش زنده دعای ندبه ساعت ۷ صبح، دعای سمات ساعت ۱۶:۴۰ عصر و زیارت جامعه کبیره ساعت ۲۱:۳۰ شب برای بینندگان پخش می‌شود.

همچنین سخنرانی آیت الله مصباح یزدی با عنوان عبرت‌های بنی اسرائیل ساعت ۵:۳۰ صبح و ۱۲:۲۵ ظهر، تفسیر سوره مبارکه «غافر» توسط آیت الله جوادی آملی ساعت ۷:۱۵ صبح، برنامه آیات راهبردی ساعت ۶:۲۰ صبح، مباحث احکام و اخلاق با سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی ساعت ۶:۵۰ صبح، پویش حفظ جز ۳۰ قرآن کریم ساعت ۱۶:۴۰ عصر و ۲۰:۱۵ شب، برنامه «نورعلی نور» ساعت ۱۸:۵۵ عصر، برنامه «یک صفحه یک آیه» ساعت ۱۹:۰۵ شب و تفسیر سوره مبارکه فتح توسط توسط حجت الاسلام عابدینی ساعت ۲۳ شب در قاب شبکه قرآن و معارف سیما قرار می‌گیرد.