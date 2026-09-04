به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، وحید نورافکن روز جمعه اظهار کرد: این آتش‌سوزی از ساعت ۱۷ عصر روز قبل آغاز شده بود و عملیات مهار و اطفای حریق ساعت ۲۱:۴۵ با موفقیت به پایان رسید.

وی با اشاره به کوهستانی و صعب‌العبور بودن منطقه که عملیات را دشوار کرده بود، افزود: در این عملیات پنج نفر از نیروهای عملیاتی منابع طبیعی شهرستان با تجهیزات تخصصی و دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی متعلق به دهیاری‌های بخش مرکزی و 6 نفر از اهالی محلی با کپسول‌های آتش‌خاموش‌کن حضور داشتند و در مهار حریق مشارکت کردند.

بخشدار مرکزی بیله‌سوار با بیان اینکه علت دقیق این حادثه در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: با توجه به وقوع آتش‌سوزی در چند نقطه نزدیک به یکدیگر، احتمال خطای انسانی از موارد قابل بررسی است.

نورافکن در پایان از تلاش نیروهای امدادی و اهالی محلی قدردانی کرد و بر رعایت اصول ایمنی و پرهیز از ایجاد آتش در عرصه‌های مرتعی تأکید نمود.

شهرستان مرزی بیله سوار مغان در شمال استان اردبیل واقع شده و از مناطق مستعد کشاورزی و دارای اراضی و منابع ملی وسیع است.