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بخشدار مرکزی بیلهسوار از مهار کامل آتشسوزی در حدود ۱۸ هکتار از مراتع و ارتفاعات کوهستانی بالادست روستای «نر قشلاقی» این شهرستان پس از حدود پنج ساعت تلاش مستمر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، وحید نورافکن روز جمعه اظهار کرد: این آتشسوزی از ساعت ۱۷ عصر روز قبل آغاز شده بود و عملیات مهار و اطفای حریق ساعت ۲۱:۴۵ با موفقیت به پایان رسید.
وی با اشاره به کوهستانی و صعبالعبور بودن منطقه که عملیات را دشوار کرده بود، افزود: در این عملیات پنج نفر از نیروهای عملیاتی منابع طبیعی شهرستان با تجهیزات تخصصی و دو دستگاه خودروی آتشنشانی متعلق به دهیاریهای بخش مرکزی و 6 نفر از اهالی محلی با کپسولهای آتشخاموشکن حضور داشتند و در مهار حریق مشارکت کردند.
بخشدار مرکزی بیلهسوار با بیان اینکه علت دقیق این حادثه در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: با توجه به وقوع آتشسوزی در چند نقطه نزدیک به یکدیگر، احتمال خطای انسانی از موارد قابل بررسی است.
نورافکن در پایان از تلاش نیروهای امدادی و اهالی محلی قدردانی کرد و بر رعایت اصول ایمنی و پرهیز از ایجاد آتش در عرصههای مرتعی تأکید نمود.
شهرستان مرزی بیله سوار مغان در شمال استان اردبیل واقع شده و از مناطق مستعد کشاورزی و دارای اراضی و منابع ملی وسیع است.