به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار عبدالفتاح اهوازیان از فرماندهان دوران دفاع مقدس در این مراسم، هوشیاری و دشمن شناسی را از ویژگی‌های رهبر انقلاب دانست و گفت: هیچ مسئولی بدون اجازه ایشان اقدامی انجام نمی‌دهد و رهبر انقلاب نیز اجازه نمی‌دهند مسئولان بدون هماهنگی و در نظر گرفتن ملاحظات مربوط، اقدامی انجام دهند.

همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به اینکه تنگه هرمز یکی از ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دشمن است گفت: شرایط رزمندگان ما مطلوب است و اوضاع نیز تحت کنترل قرار دارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا ابرقدرت جهان ایستادگی کرده گفت: دفاع رزمندگان ما در برابر این جنگ ناجوانمردانه نشان داده که آمریکا فقط قدرتی پوشالی است.

سردار اهوازیان در ادامه به موضوع دفاع از حریم خلیج فارس پرداخت و گفت: ما سال‌ها نگهبان این آبراه حیاتی بوده‌ایم و امروز با قدرت هوشمندانه و بدون نیاز به درگیری نظامی، بر تنگه هرمز مسلط هستیم.

وی تأکید کرد: ۴۵ درصد خلیج فارس جزو خاک ایران است و هیچ کشوری حتی یک سانتیمتر در تنگه هرمز حقوقی ندارد.

این فرمانده محور مقاومت افزود: ما امروز به دستاورد‌های بزرگی در حوزه دفاعی دست یافته‌ایم؛ از مین‌های هوشمند و اژدر‌های پیشرفته تا موشک‌های کروز دریایی با برد هزار کیلومتر و قایق‌های تندروی بدون سرنشین که دشمن را به وحشت انداخته است.

سردار اهوازیان در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره پیشرفت‌های علمی و دفاعی، خاطرنشان کرد: امروز نوبت جوانان ایران است که با ایمان و غیرت، پرچم دفاع از میهن را بر دوش بکشند و ما باید قدر این جوانان را بدانیم؛ همان‌هایی که با جان و دل از انقلاب اسلامی محافظت میکنند و دشمن را ناامید ساخته‌اند.

سردار اهوازیان با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه هم گفت: اسرائیل به کمک آمریکایی‌ها و دیگر ایادی منحوسش آمده بود تا ظرف ۴ روز کار نظام را تمام کند ولی با فرماندهی رهبر معظم انقلاب در راس این دفاع مقدس دشمن به عقب نشست و خود درخواست آتش‌بس کرد.

در ادامه این مراسم حاضران با نوحه سرایی و سینه زنی یادوخاطره شهید امنیت یوسف فدایی نژاد و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه و رمضان گرامی داشتند.

بوسف فدایی نژاد ۱۲ شهریور سال ۱۳۹۰ در منطقه جاسوسان شمال غرب کشور به دست گروهک تروریستی پژاک شهادت رسید.