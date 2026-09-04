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نمایشگاه بین‌المللی الکامپ

بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ از دوشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۵ آغاز شده است و تا ۱۲ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ادامه دارد.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ - ۱۳:۰۱
برچسب ها: الکامپ ، فناوری
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