به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: در دوره دولت چهاردهم دانشگاه علوم پزشکی استان اقدام به احداث و تجهیز ۱۴۳ باب طرح شامل ۱۴۱ پروژه بهداشتی – درمانی آموزشی و دانشجویی و دو باب بیمارستان شامل توسعه ۲۰۷ تختخوابی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده و بیمارستان ۸۶ تختخوابی ابن سینای شهرستان اشنویه کرده است.

دکتر محمد امین ولی زادافزود: اعتبار هزینه کرد کل این طرحها ۳۲۱۵ میلیارد تومان معادل بیش از ۳/۲ همت است.

وی اضافه کرد: در هفته دولت سال جاری ۱۱طرح شامل یک بیمارستان (بیمارستان ابن سینای اشنویه) و ۱۰ پروژه بهداشتی و درمانی با زیر بنای بیش از ۱۱۰۰۰ متر مربع و اعتبار قریب به ۹۰۰ میلیارد تومان وارد مدار خدمت رسانی شده اند.