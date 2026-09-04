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دمای هوا از ۱۳ شهریور تا صبح یکشنبه (۱۵ شهریور) در خراسان جنوبی روند کاهشی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی با تضعیف موقتی پر ارتفاع جنب حاره روند تغییرات دما تا صبح یکشنبه در خراسان جنوبی کاهشی است وهوا به طور نسبی خنکتر میشود.
زارعی افزود:، اما از روز یکشنبه و روز دوشنبه با تقویت و گسترش مجدد پر ارتفاع جنب حاره روند افزایش دما پیش بینی میشود و هوا گرم خواهد شد.
وی گفت: شرایط جوی تا اوایل هفته آینده نسبتا پایدار و یکنواخت خواهد بود البته گاهی وزش تند باد و گرد و خاک در مناطق مستعد و مرز شرقی خراسان جنوبی دوراز انتظار نیست.