به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، روستای جگنلو بخش گل‌تپه در ۱۰۰ کیلومتری کبودراهنگ قرار دارد، این روستا یکی از روستاهای کم برخوردار شهرستان کبودراهنگ است.

دبستان شهید چمران این روستا نیاز به مرمت و بازسازی داشت که به همت گروه های جهادی در حال انجام است.

جهادگران آجر روی آجر می‌گذارند تا محرومیت را از چهره این روستا کم کنند.

فرمانده سپاه استان همدان در این باره گفت: این اردوهای جهادی در استان در قالب رزمایش جهادگران فاطمی شش برگزار می‌شود.

سردار حسین زارع کمالی افزود: در فصل تابستان امسال بیش از ۳۰۰ گروه جهادی متشکل از ۳هزار بسیجی در روستاهای استان ارائه خدمات فرهنگی و عمرانی می کنند.

در بخش گل تپه ۴ گروه جهادی در ۴ روستا به کارهای فرهنگی از قبیل کلاس های آموزشی برای دانش آموزان و کارهای عمرانی از قبیل ساخت دیوار و تعمیر و بازسازی مدارس مشغول هستند.