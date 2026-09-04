کارشناس مسئول مراکز داده و امنیت فضای مجازی گفت: امنیت هوشمند، توانایی حاکمیت برای «دیدن زودتر، فهمیدن دقیق‌تر، تصمیم‌گیری سریع‌تر، اقدام مؤثرتر و بازگشت سریع‌تر» در برابر تهدید‌ها با تکیه بر داده، فناوری، نیروی انسانی متخصص و حکمرانی یکپارچه است.

شعیب فرج، کارشناس مسئول مراکز داده و امنیت فضای مجازی و فعال در حوزه شبکه‌های کامپیوتری و امنیت سایبری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با تشریح مفهوم امنیت و ضرورت حرکت به سمت هوشمندسازی امنیت، گفت: امنیت از دیدگاه حاکمیت، مفهومی فراتر از حفاظت صرف در برابر تهدید‌ها دارد.

وی افزود: امنیت به معنای ایجاد، حفظ و تضمین شرایطی پایدار برای صیانت از کشور، جامعه، مردم، حاکمیت، منافع و ارزش‌های اساسی، منابع و دارایی‌های ملی و همچنین تضمین تداوم کارکرد‌های حیاتی کشور در برابر تهدید‌های داخلی و خارجی، طبیعی و انسانی، آشکار و پنهان است.

امنیت؛ یک فرایند مستمر و چندبعدی

فرج با بیان اینکه امنیت یک وضعیت ثابت و مقطعی نیست، گفت: امنیت فرایندی مستمر، چندبعدی و پویاست که حاکمیت از طریق سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، تنظیم‌گری، پیشگیری، حفاظت، مدیریت ریسک، آمادگی، پاسخ به بحران و تقویت تاب‌آوری، آن را ایجاد و حفظ می‌کند.

وی افزود: در یک تعریف جامع، امنیت مجموعه‌ای از شرایط، سیاست‌ها، سازوکار‌ها و اقدامات یکپارچه است که برای حفاظت از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، جان و حقوق مردم، ثبات و نظم عمومی، منافع و منابع ملی، زیرساخت‌ها و خدمات حیاتی، اطلاعات و دارایی‌های کشور به کار گرفته می‌شود.

این کارشناس حوزه امنیت سایبری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نظام امنیتی کارآمد، توانایی آن در پیشگیری و مقابله با تهدید‌ها و همچنین حفظ تاب‌آوری در برابر بحران‌ها و اختلالات است.

وی گفت: کشور باید بتواند در شرایط بحرانی، خدمات ضروری خود را تداوم دهد و پس از وقوع حادثه نیز با کمترین آسیب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت پایدار بازگردد.

امنیت دارای ابعاد مختلف است

فرج با اشاره به گستردگی مفهوم امنیت گفت: امنیت تنها به حوزه‌های نظامی و دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد گسترده‌ای از زندگی فردی، اجتماعی و حکمرانی کشور را در بر می‌گیرد.

وی افزود: امنیت فردی، اجتماعی، ملی، سیاسی، نظامی و دفاعی، اقتصادی، غذایی، انرژی، سایبری، اطلاعات، فیزیکی، زیست‌محیطی، سلامت، فرهنگی، حقوقی و قضایی، امنیت زیرساخت‌های حیاتی و امنیت حریم خصوصی، از مهم‌ترین ابعاد امنیت به شمار می‌روند.

این فعال حوزه شبکه‌های کامپیوتری و امنیت سایبری اظهار کرد: هر یک از این حوزه‌ها با سایر بخش‌ها ارتباط دارند و بروز اختلال در یک حوزه می‌تواند پیامد‌هایی در سایر حوزه‌ها نیز ایجاد کند.

وی افزود: به همین دلیل، نگاه به امنیت باید یکپارچه باشد و نمی‌توان تهدید‌های جدید را با ساختار‌های کاملاً جزیره‌ای و بدون هماهنگی میان بخش‌های مختلف مدیریت کرد.

هوشمندسازی امنیت چیست؟

فرج در تشریح مفهوم هوشمندسازی امنیت گفت: هوشمندسازی امنیت به معنای به‌کارگیری یکپارچه و هدفمند داده‌ها، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، تحلیل داده، سامانه‌های پایش و تصمیم‌یار و ظرفیت‌های انسانی و سازمانی برای ایجاد یک نظام امنیتی پیش‌نگر، یکپارچه، داده‌محور و واکنش‌پذیر است.

وی افزود: چنین نظامی باید بتواند تهدید‌ها و آسیب‌پذیری‌ها را به‌موقع شناسایی و حتی در مواردی پیش‌بینی کند، از دارایی‌های حیاتی حفاظت کند، کیفیت تصمیم‌گیری امنیتی را ارتقا دهد و تداوم و تاب‌آوری خدمات و زیرساخت‌های حیاتی را تضمین کند.

کارشناس مسئول مراکز داده و امنیت فضای مجازی تأکید کرد: هوشمندسازی امنیت صرفاً به معنای دیجیتالی کردن سامانه‌های امنیتی یا استفاده محدود از هوش مصنوعی نیست.

وی گفت: هدف اصلی، تبدیل یک نظام امنیتی سنتی و عمدتاً واکنشی به نظامی یکپارچه، پیش‌نگر، داده‌محور، خودیادگیر و تاب‌آور است.

از واکنش پس از حادثه تا پیش‌بینی تهدید

فرج با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت تهدید‌ها گفت: در رویکرد‌های سنتی، در بسیاری از موارد اقدامات اصلی پس از وقوع حادثه آغاز می‌شود، اما در یک نظام هوشمند باید تلاش شود تهدید در مراحل اولیه شناسایی و آثار احتمالی آن ارزیابی شود.

وی افزود: داده‌ها و سامانه‌های پایش می‌توانند اطلاعات لازم را از محیط‌های مختلف جمع‌آوری کنند و ابزار‌های تحلیلی و هوش مصنوعی نیز می‌توانند در شناسایی الگوها، تشخیص رفتار‌های غیرعادی و تحلیل سریع‌تر حجم بالای اطلاعات نقش داشته باشند.

این کارشناس امنیت سایبری گفت: نتیجه چنین فرایندی می‌تواند افزایش سرعت و دقت تصمیم‌گیری و انتخاب پاسخ مناسب متناسب با نوع و سطح تهدید باشد.

امنیت هوشمند؛ تلفیق حکمرانی، انسان، داده و فناوری

فرج درباره تعریف امنیت هوشمند گفت: امنیت هوشمند از دیدگاه حاکمیت، یک نظام یکپارچه، پیش‌نگر، داده‌محور و تاب‌آور برای حفاظت از مردم، حاکمیت، منافع ملی، زیرساخت‌های حیاتی، اطلاعات، دارایی‌ها و خدمات عمومی است.

وی افزود: در این نظام، حکمرانی مناسب، نیروی انسانی متخصص، داده‌های معتبر، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، پایش مستمر و تحلیل هوشمند در کنار سازوکار‌های هماهنگ پیشگیری و پاسخ قرار می‌گیرند تا تهدید‌ها و آسیب‌پذیری‌ها شناسایی، ارزیابی و مدیریت شوند.

این فعال حوزه امنیت سایبری تأکید کرد: فناوری به‌تنهایی امنیت هوشمند ایجاد نمی‌کند؛ بلکه فناوری باید در چارچوب حکمرانی، سیاست‌گذاری، فرایند‌های مشخص، نیروی انسانی توانمند و هماهنگی میان نهاد‌های مسئول به کار گرفته شود.

امنیت هوشمند و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی

وی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاربرد امنیت هوشمند را حفاظت از زیرساخت‌ها و خدمات حیاتی دانست و گفت: امروز زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، ارتباطات، حمل‌ونقل، بانکداری و خدمات درمانی به‌شدت به سامانه‌های دیجیتال و شبکه‌های ارتباطی وابسته هستند.

فرج افزود: هرگونه اختلال گسترده در این زیرساخت‌ها می‌تواند زندگی روزمره مردم و عملکرد بخش‌های مختلف کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین، پایش مستمر، شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و افزایش توان پاسخ و بازیابی اهمیت فراوانی دارد.

وی گفت: امنیت هوشمند باید بتواند علاوه بر شناسایی و مقابله با تهدیدها، تداوم خدمات و بازگشت سریع زیرساخت‌ها به وضعیت پایدار را نیز مورد توجه قرار دهد.

تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد

کارشناس مسئول مراکز داده و امنیت فضای مجازی با اشاره به اهمیت داده در مدیریت امنیت گفت: تصمیم‌گیری امنیتی هرچه بیشتر مبتنی بر اطلاعات دقیق، به‌روز و قابل اعتماد باشد، امکان ارزیابی صحیح‌تر شرایط و انتخاب پاسخ مناسب نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: امنیت هوشمند با استفاده از داده و فناوری در کنار ظرفیت‌های انسانی و نهادی، زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر، دقیق‌تر و مبتنی بر شواهد را فراهم می‌کند.

فرج تصریح کرد: البته استفاده از داده و فناوری باید همراه با توجه به امنیت اطلاعات، حریم خصوصی، ملاحظات حقوقی و سازوکار‌های نظارتی باشد.

«دیدن زودتر، فهمیدن دقیق‌تر و اقدام مؤثرتر»

فرج در پایان، امنیت هوشمند را رویکردی نظام‌مند برای پیش‌بینی، پیشگیری، کشف، تحلیل، مقابله و بازیابی در برابر تهدید‌ها دانست و گفت: امنیت هوشمند به معنای توانایی حاکمیت برای دیدن زودتر، فهمیدن دقیق‌تر، تصمیم‌گیری سریع‌تر، اقدام مؤثرتر و بازگشت سریع‌تر در برابر تهدیدهاست.

وی خاطرنشان کرد: تحقق چنین رویکردی نیازمند تلفیق مؤثر داده، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، نیروی انسانی متخصص و حکمرانی یکپارچه است تا کشور بتواند ضمن حفاظت از امنیت ملی و منافع عمومی، استمرار خدمات حیاتی و تاب‌آوری خود را در برابر تهدید‌ها و بحران‌های پیچیده آینده افزایش دهد.