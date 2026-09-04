امیر سرتیپ اکرمی‌نیا گفت: دشمن جنایتکار، اهداف زیادی در حمله به ایران ترسیم کرده بود که از جمله آنها نابودی توان موشکی و هسته‌ای، براندازی نظام و البته تجزیه ایران بود، اما در دستیابی به همه این اهداف ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سخنگوی ارتش در دومین همایش مشترک طرح «امام رضا(ع)» که در مشهد مقدس برگزار شد، به موضوع «بصیرت سیاسی» پرداخت و اظهار کرد: در مجموعه نیروهای نظامی، فرماندهان و اساتید و فعالان عرصه بهداشت و درمان، از تاثیرگذاری و مرجعیت فکری برخوردارند به طوری‌که بیان و رفتار آنان بر سایر همکاران تاثیرات زیادی دارد.

وی افزود: استقلال و عزت کشورمان در گرو مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان و همچنین حفظ وحدت در داخل است.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود، به جنگ تحمیلی جاری و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت و با تشریح خطاهای محاسباتی دشمن، گفت: تطمیع و تهدید ترامپ از طرف صهیونیست ها عامل مهمی در حمله به ایران اسلامی بوده است. دشمن جنایتکار اهداف زیادی را در حمله ترسیم کرده بود که از جمله آنها می‌توان به نابودی توان موشکی و هسته ای، براندازی نظام و البته تجزیه ایران اشاره کرد. اما در دستیابی به همه این اهداف ناکام ماند.

وی با اشاره به مقاومت و پیروزی ایران اسلامی، گفت: دشمن در این جنگ اشتباهات محاسباتی بسیاری از جمله «عدم شناخت صحیح مردم ایران»، «عدم شناخت توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی ایران»، شناخت نادرست از ساختار حاکمیتی نظام» ، «عدم پیش‌بینی توان ایران در کنترل تنگه هرمز » و «عدم همراهی ناتو و پیمانان غربی آمریکا در جنگ علیه ایران»، مرتکب شد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در بخش پایانی اظهارات خود، به ضعف در تاب‌آوری دشمن در حوزه نظامی - اقتصادی پرداخت و تصریح کرد: دشمن در جنگ اراده‌ها، ضعیف‌ است و در مقابل ملت ایران با توجه به باورها و تعالیم دینی و عزم و اراده محکم و تجربیات جنگ های گذشته از توان بالاتر برخوردار است. ملت بزرگ ایران با تاسی به تدابیر امام شهید انقلاب (قدس سره) و تبعیت از رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و همچنین با بهره‌گیری از توانمندی‌های نیروهای مسلح، در نهایت، پیروز این جنگ خواهند بود.