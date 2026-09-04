تحلیلگر نظامی صهیونیست با اشاره به بحران بودجه‌ای که ارتش اسرائیل با آن مواجه است، گفت: ارتش در آستانه ورشکستگی قرار دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه خبری العهد، آوی اَشکِنازی، تحلیلگر نظامی صهیونیست، با اشاره به بحران بودجه ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ارتش در آستانه ورشکستگی قرار دارد.

آوی اشکنازی تحلیلگر نظامی صهیونیست در روزنامه عبری زبان معاریو بار دیگر به بحران بودجه ای که ارتش اسرائیل با آن مواجه است اشاره کرد و گفت: ارتش در آستانه ورشکستگی قرار دارد.

وی گفت که صدها خودروی نظامی «هامر» در جنگ با حزب‌ الله منهدم شده یا آسیب دیده ‌اند.

اشکنازی نوشت، «به علت سیاست وزارت دارایی و دولت، امروز صبح در ارتش و تشکیلات امنیتی پرچم قرمز برافراشته می‌ شود. ارتش تصمیم گرفته است تعدادی از گردان ‌های تانک را به علت نداشتن بودجه در خرید قطعات یدکی تعطیل کند. در ارتش اسرائیل می ‌گویند: که صدها خودروی هامر در جنگ لبنان آسیب دیده اند و بودجه‌ ای برای خرید جایگزین آنها وجود ندارد. نتیجه این است که نمی‌ توان سربازان را به مناطق جنگی منتقل کرد».

به گفته اشکنازی، واحد اطلاعات ارتش اسرائیل، فضای ذخیره‌ سازی برای نگهداری پرونده‌ ها را تمام کرده در نتیجه، ارتش حذف پرونده ‌ها برای آزاد سازی فضا را آغاز کرده است و در برخی موارد ترجیح می‌ دهند پرونده ‌های جدید، از جمله تصاویر جدید ماهواره ‌ای را ذخیره نکنند.

وی افزود: «در ارتش و تشکیلات امنیتی هشدار می ‌دهند که شرکت «البیت» طی روزهای آینده ناچار خواهد شد، خط تولید گلوله ‌های تانک مرکاوا وابسته به ارتش اسرائیل را تعطیل کند. در ماه آینده، خط تولید گلوله‌های توپخانه و در ماه نوامبر نیز خط تولید گلوله ‌های خمپاره تعطیل می شوند. ارتش اسرائیل همزمان با احتمال از سرگیری جنگ با ایران و دیگر جبهه ها، در آستانه یک بحران واقعی قرار دارد.

اشکنازی همچنین اشاره کرد: که بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر در جریان اختلاف میان وزارت دارایی و وزارت امنیت، تصمیم گرفته است که وزارت دارایی ۴۰ میلیارد شِکِل به بودجه جاری ارتش اختصاص دهد که از ماه آگوست آغاز ‌شود و پرداخت اولیه آن ۱۵ میلیارد شکل است اما وزارت دارایی این پول را پرداخت نکرده است.

او گفت: «در صنایع امنیتی خطوط اعتباری برای ارتش باز شده است اما شرکت ‌ها با بحران جریان نقدی منفی مواجه شده ‌اند که آنها را مجبور به توقف توسعه پروژه ‌های زیادی مانند موشک‌ های رهگیری کننده و سامانه‌ های مقابله با تهدید پهپادها کرده است ».

وی به نقل از یک مسئول نظامی گفت، «از طرف آنها صحبت نمی‌ کنم، اما ما بیش از ۱۵ میلیارد شکل بدهی به صنایع داریم. برای من روشن است که چنین مبالغی برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌ کند. برایم روشن است که این بدهی بر دوش آنها سنگینی می ‌کند و به همان اندازه بر دوش ما سنگینی می ‌کند. نمی‌ توانم سفارش‌ ادامه تولید شرکت البیت را صادر کنم. نمی ‌دانیم چگونه خط تولید گلوله‌ های تانک را حفظ کنیم. قرار است خط تولید توپخانه در اکتبر و خط تولید خمپاره در نوامبر به پایان برسد. گردان‌ های تانک قطعات یدکی ندارند و نمی ‌دانیم چگونه آنها را بازسازی کنیم. خودروهای هامر، صدها دستگاه از آنها در لبنان منهدم شده و نمی‌ توانیم آنها را به چرخه خدمت بازگردانیم. جنگ ما را به شدت فرسوده کرده است و به دلیل کمبود، قدرت انتقال نیروها را نداریم.»

این مسئول، ابعاد بحران در ارتش اشغالگر و تشکیلات امنیتی را چنین توصیف کرد «امروز نمی‌ دانم چگونه مواد را در واحد اطلاعات ذخیره کنم. باید شروع به تخلیه و حذف برای تامین فضای ذخیره ‌سازی کنیم. در برخی نقاط مشکلات ارتباطی وجود دارد. مناطق زیادی به سادگی در اواسط جنگ متوقف می‌ شوند و نمی ‌دانیم چگونه آنها را حفظ کنیم. اگر پول می ‌رسید، حداقل می‌ توانستیم سفارش ‌ها را انجام دهیم».

به گفته اشکنازی، «در ارتش اسرائیل نگرانی شدیدی نسبت به این وضعیت وجود دارد. به‌طوری که یک مسئول نظامی گفت بودجه اولیه ۱۴۳ میلیارد شکل بوده است. تمام تحولات در جبهه ‌های نبرد، با تمرکز بر جنگ غرش شیر با ایران و در جبهه لبنان، باعث شده که ارتش از بودجه خود فراتر رود.»

وی افزود، «در ارتش می ‌گویند: که واحد اطلاعات شروع به فسخ قرارداد دهها نفر از کسانی کرده است که با آنها برای خدمت دائم قرارداده بسته بود. به علت اتمام بودجه ارتش، قراردادها فورا فسخ شد و آن سربازان از خدمت دائمی آزاد شدند.»

یک مقام نظامی وضعیت بحرانی ارتش و تشکیلات امنیتی را اینگونه توصیف کرد «این مسئله بسیار نگران ‌کننده است. خصوصا اینکه واحد بودجه وزارت دارایی دستورات نخست وزیر را اجرا نمی کند. اگر بر اساس توافق به دستورات عمل می کردند، در وضعیتی بودیم که می توانستیم وضعیت موجود را ادامه دارد اما این وضعیت ما را به شدت محدود کرده است».