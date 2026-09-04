به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به دهلی هند به منظور شرکت در اجلاسیه بریکس، با «آندره شِود» عالی‌ترین مقام قضائی بلاروس دیدار کرد.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار با اشاره به شعار محوری امسال گروه بریکس ناظر بر پایداری و نوآوری و بهره‌گیری مضاعف از هوش مصنوعی، گفت: ارتقای سطح همکاری‌های مشترک میان کشورهای عضو بریکس در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه‌های قضائی و حقوقی، یک ضرورت کتمان‌ناپذیر و مصرح است. در این فرآیند همکاری، نقطه‌ی کانونی می‌تواند توسعه‌ی مراودات فناورانه و مبتنی بر هوش مصنوعی در راستای تسهیل و تسریع پیشبرد پرونده‌های قضایی و حقوقی باشد.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه تحولات ژئوپلیتیک کنونی، جهان را در آستانه گذاری تاریخی قرار داده است، افزود: ما اکنون در شرایطی خاص به سر می‌بریم که ماهیت مواجهه با دشمنان تغییر یافته و جهان در حال گذار به سوی نظم نوین جهانی است؛ در این مسیر، بهره‌گیری از تجربیات همگرایانه، به‌ویژه تعامل کشورهای عضو بریکس و مشخصاً تعاملات ایران و بلاروس می‌تواند بسترساز تحولات راهبردی باشد.

وی با اشاره به تجاوزات آمریکا و دشمن صهیونی به ایران اسلامی، گفت: ما در دو جنگ تمام‌عیار توانستیم بر دشمنان متجاوز آمریکایی و صهیونیستی، تفوق و تغلب پیدا کنیم و ملت ایران اکنون شاخص‌ترین و ممتازترین مصداق و نمونه جهانی در عرصه پایداری و مقاومت است.

همچنین در این دیدار، «آندره شِود» رئیس دیوان عالی جمهوری بلاروس و عالی‌ترین مقام قضائی این کشور افزود: ما برای مردم ایران که در حال مبارزه برای استقلال خود هستند، احترام خاصی قائل هستیم.

وی ضمن استقبال از توسعه و تعمیق روابط قضائی ایران و بلاروس، خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما از شما دعوت می‌کنیم که در بلاروس میزبان شما باشیم تا این رهگذر، به تعمیق روابط دو کشور ایران و بلاروس در حوزه‌های مختلف بپردازیم.

عالی‌ترین مقام قضائی بلاروس افزود: ما با شما هم‌عقیده هستیم که همکاری‌های قضایی میان دو کشور می‌تواند راه و مسیر ارتباط در سایر حوزه‌ها را تسهیل کند.

وی گفت: دعوت مجموعه قضائی ایران از من برای حضور در این کشور، مایه مباهات است و امیدوارم به زودی این دیدار در تهران صورت بگیرد؛ ما به‌زودی پیش‌نویس تفاهم و همکاری‌ قضائی با ایران را آماده خواهیم کرد و آن را با طرف ایرانی به اشتراک خواهیم گذاشت تا بر اساس آن، بتوانیم در نشست‌های آتی، به تعمیق روابط قضائی با جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.