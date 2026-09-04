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مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: با مشارکت خیران نیکوکار گیلانی و درآمد موقوفات در نیمه اول امسال بستههای معیشتی به ارزش ۸ میلیارد تومان بین نیازمندان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان در همایش یاوران وقف و تجلیل از واقفان و خادمان بقاع متبرکه در مسجد جعفری صومعهسرا، با بیان اینکه وقف پشتوانه دین و سرمایه دینی ما برای رفع نیازهای جامعه است گفت: با مشارکت خیرین نیکوکار گیلانی و درآمد موقوفات در نیمه اول امسال بستههای معیشتی به ارزش ۸ میلیارد تومان بین نیازمندان توزیع شده است.
حجتالاسلام والمسلمین تدینی با بیان اینکه وقف نسبت به دیگر انفاقها برکت و ماندگاری بیشتری دارد افزود: وقف یادگار ماندگار و چشمه جاری خیرات و برکات جامعه است.
وی اظهارداشت: از ظرفیت مردم خیر و نیکوکار برای اجرای همدلی، نوعدوستی و خیرخواهی و کمک به خانوادههای نیازمند و دانش آموزان نیازمند در آستانه بازگشایی مدارس استفاده میکنیم.
در این مراسم از جمعی از واقفان و خادمان مساجد و بقاع متبرکه شهرستان صومعهسرا با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.