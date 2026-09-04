پیکر زنده یاد مریم سادات میرحسینی یکی از هنرمندان متوفی در سانحه رانندگی در جاده شاهرود - مجن، با حضور خانواده و هنردوستان در شاهرود به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پنج شنبه دوازدهم شهریور ماه در برخورد یک دستگاه تیبا با کامیون در جاده شاهرود ـ مجن، سه تن از کارکنان حوزه هنری شاهرود (مصطفی واحدی رئیس حوزه هنری شاهرود، محمد عبادیانی مسئول دفتر تئاتر و نمایش حوزه هنری شاهرود و مریم سادات میرحسینی مسئول دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری شاهرود) جان باختند و یک نفر مصدوم شد.

این افراد در حال بازگشت از ماموریت کاری بودند.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده یاد بانو مریم سادات میرحسینی مسئول دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری شاهرود امروز با حضور خانواده و اهالی هنر از مسجد حضرت ابوالفضل شاهرود برگزار شد و در خانه ابدیش واقع در مزار محله باغزندان آرام گرفت.

شادروان مریم سادات میرحسینی از سال ۱۳۸۲ فعالیت در رشته داستان نویسی را آغاز کرد و از سال ۱۳۹۰ وارد حوزه هنری شاهرود شد.

از این نویسنده، کتاب های مجموعه داستان "مادرها و مادربزرگ‌هایی شبیه من" و رمان "هوراش" منتشر شده است. وی دارای مقام های متعدد کشوری و استانی در داستان نویسی است.

از این هنرمند فقید دو فرزند به نام های هلیا و نیلا به یادگار مانده است.

پیکر دو جان باخته دیگر این حادثه فردا در شاهرود تشییع و خاکسپاری می شود.