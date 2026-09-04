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خروج اقتصاد از انحصار دولت، رمز عبور از جنگ اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اتاق تعاون استان اصفهان پیشازظهر امروز همزمان با آغاز هفته تعاون در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) گفت: تنها راه مصونیت کشور در برابر تکانههای دشمن، سپردن کار به مردم و خارج شدن اقتصاد از حالت دولتی است.
حبیبالله بهرامی رئیس اتاق تعاون استان اصفهان، با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی افزود: تنها راه مصونیت کشور در برابر تکانههای دشمن، سپردن کار به مردم و خارج شدن اقتصاد از حالت دولتی است.
وی تعاون را نه تنها یک روش اقتصادی، بلکه یک فرهنگ و باور مبتنی بر آیین اسلامی دانست و افزود: معنای حقیقی تعاون، قرار گرفتن منافع فرد و جامعه در کنار یکدیگر است؛ سرمایههای کوچک افراد در قالب این نظام به سرمایهای عظیم تبدیل شده و نقشآفرینی میکند که اثری از مصرفگرایی در آن دیده نمیشود.
بهرامی با تأکید بر اینکه اقتصاد تعاونی بهترین پایه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: امروز کمتر کارشناسی پیدا میشود که بر ضرورت حرکت اقتصاد بر محور مردم صحه نگذارد؛ چراکه این الگو، اقتصاد را در برابر فشارهای خارجی مقاوم میسازد.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان اصفهان در حوزه تعاون، اعلام کرد: اصفهان از دیرباز یکی از ستونهای اقتصاد کشور بوده و خوشبختانه در سال گذشته، در حوزههای مختلف از جمله گردشگری، خدمات سلامت، بازرگانی و صنعت، موفق به کسب رتبه نخست در سطح کشور شده است.
۱۲هزار واحد مسکونی با حمایت تعاونیهای اصفهان در دست اجراست
بهرامی، مسکن را پیشران حرکت اقتصادی دانست و با اعلام آمار قابل توجهی از فعالیت تعاونیهای مسکن در استان تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی تعاونی در استان اصفهان در دست اجراست که شرکتهای تعاونی برای اقشار مختلف از جمله کارکنان دولت، کارگران، فرهنگیان و کارمندان در حال ساخت دارند.
وی از کسب رتبه نخست کشوری از افتخارات سه تعاونی استان خبر داد و افزود: ۳ تعاونی اصفهان موفق به دریافت رتبههای برتر ملی شدند که فردا در تهران از آنها قدردانی خواهد شد.
رئیس اتاق تعاون استان به عملکرد سال گذشته اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۵۶ تعاونی با عضویت یک هزار و ۷۳۳ نفر و با سرمایهای بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان در استان افتتاح شد که زمینه اشتغال ۱۴۶ نفر را فراهم کرد. همچنین ۶ هزار و ۷۹۴ نفر-ساعت آموزش تعاونی برگزار شده و استان اصفهان از نظر تعداد افتتاحها، میزان سرمایهگذاری و اشتغالزایی، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.
وی از رشد صادرات محصولات تعاونیها نیز خبر داد و اضافه کرد: تعاونیهای استان در سال گذشته ۱۴۶ میلیون دلار صادرات داشتهاند که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.
بهرامی با اشاره به تشکیل «مثلث همراهی» متشکل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و اتاق تعاون، نقش هر یک را تشریح کرد و گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی بخش، سال گذشته ۱۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق شعب استانی پرداخت کرده که بخشی از آن نیز به غیرتعاونیها اختصاص یافته است.
رییس اتاق تعاون اصفهان ادامه داد: همچنین وامهای قرضالحسنه برای محرومیتزدایی از طریق معرفی به کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید پرداخت شده که در مجموع ۱۰۸ مورد با اشتغالزایی ۴۸۸ نفر بوده و در بخش وامهای ازدواج و فرزندآوری نیز ۹۹ فعالیت داشتهایم.
وی افزود: اتاق تعاون به عنوان ضلع سوم، پل ارتباطی تعاون و دولت است و وظایفی از جمله صدور کارت بازرگانی برای صادرات و واردات، اعزام و استقبال از هیئتهای تجاری، حضور در گروههای کاری استانداری با رأی رسمی، و نمایندگی در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و بیمه اجتماعی را بر عهده دارد.
رئیس اتاق تعاون استان در ادامه با قدردانی از توصیه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: تأکید ایشان بر این بود که تعاونیها به جای اتکا به وام، بر آورده اعضای خود تکیه کنند. خوشبختانه امروز بیش از ۸۳ درصد سرمایهگذاری تعاونیهای استان از محل آورده اعضا تأمین میشود و کمتر از ۲۰ درصد به وام نیاز دارند که این رویکرد بسیار ارزشمند است.
بهرامی با اشاره به اعلام رسمی جنگ اقتصادی از سوی دشمن، تاکید کرد: امروز ترامپ پشت درهای بسته مانده و اهداف خود را به باز کردن تنگه هرمز تقلیل داده است؛ همان تنگهای که قبلاً باز بود. ما این جنگ اقتصادی را نیز همچون جنگ نظامی، خوار و ذلیل خواهیم کرد. عزت امروز ایران مرهون خون شهدا، تشییعهای بینظیر و حماسه اربعین است و در بخش اقتصادی نیز با تکیه بر تعاون و مردم، سربلند خواهیم بود.