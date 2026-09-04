فاطمه مهاجرانی با تأکید بر این‌که مطالبات مردم ایلام را پیگیری خواهد کرد، گفت: با تمام توان برای حل مشکلات این استان تلاش می‌کنیم؛ اما نمی‌توان گفت که همه مشکلات فردا حل می‌شود؛ باید گام‌به‌گام پیش برویم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سخنگوی دولت در همایش صلح‌یاران ستاد صبر استان ایلام اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده از سوی مردم را یادداشت کرده‌ام و حتماً پیگیری خواهم کرد؛ بخشی از این مسائل نیز در حال حاضر از سوی استاندار ایلام با همراهی نمایندگان مجلس، دنبال می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری طرح‌های توسعه‌ای استان افزود: موضوع بازار مرزی هلاله در دولت تصویب شده و سد چناره نیز در حال پیگیری و انجام اقدامات اجرایی است و استاندار، اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس در این زمینه پیگیر هستند.

سخنگوی دولت با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال در ایلام تشریح کرد: احداث چهار هزار هکتار نخلستان؛ به‌عنوان یکی از اولویت‌های بخش کشاورزی استان در حال پیگیری است و در کنار ظرفیت‌های نفت و گاز و مرز؛ می‌تواند به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری کمک کند.

مهاجرانی با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی استان ایلام تصریح کرد: اقتصاد اربعین یکی از ظرفیت‌های مهم استان است که استاندار با جدیت در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از آن است.

وی ادامه داد: حضور حدود هشت میلیون گردشگر و زائر، ظرفیت بزرگی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت همچنین با بیان این‌که ایلام شایستگی و ظرفیت بیشتری برای توسعه دارد، تأکید کرد: در دولت برنامه‌های جدی برای افزایش رشد اقتصادی و فرهنگی استان دنبال می‌شود و توجه دولت به ایلام، توجهی عادلانه است.

مهاجرانی امنیت را یکی از الزامات جذب سرمایه‌گذاری دانست و افزود: سرمایه‌گذاری نیازمند امنیت و آرامش است و باید با همدلی و همکاری از شرایط دشوار عبور کنیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش زنان در مناطق مرزی و عشایری گفت: زنان در فرهنگ ایلام و مناطق مختلف استان همواره از جایگاه مهمی در ایجاد صلح و آرامش برخوردار بوده‌اند و باید از این ظرفیت در مدیریت‌های کشور بیشتر استفاده شود.

سارا فلاحی اظهار کرد: زنان می‌توانند در حوزه‌های مختلف مدیریتی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند و حضور بیشتر آنان در مدیریت‌های کشور می‌تواند به استفاده از ظرفیت‌های موجود کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان گفت: ایلام تنها یک قطعه جغرافیایی از کشور نیست؛ بلکه بخشی از تاریخ و تمدن ایران و سرزمین بیش از سه هزار شهید است.

فلاحی تاکید کرد: دشمن امروز تلاش می‌کند با ایجاد تفرقه، انسجام ملی را هدف قرار دهد و در چنین شرایطی اولویت همه مسئولان باید حفاظت از انسجام و وحدت مردم و تقویت ایران باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح‌های عمرانی استان گفت: سامانه گرمسیری، سد چناره، طرح‌های پمپاژ آب کشاورزی و راه‌آهن ایلام؛ از جمله طرح‌های مهم استان هستند که باید با حمایت دولت و پیگیری مسئولان به سرانجام برسند.

نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: برای سد چناره موضوع ماده ۲۳ در حال پیگیری است و امیدواریم مجوز آن صادر شود تا زمینه برای اجرای این طرح فراهم شود.

فلاحی همچنین بر ضرورت تکمیل طرح‌های پمپاژ کشاورزی تاکید کرد و گفت: اگرچه هزینه اجرای این طرح‌ها افزایش یافته است؛ اما می‌توان با تامین اعتبار و اولویت‌بندی، طرح‌ها را به صورت مرحله‌ای پیش برد.

وی راه‌آهن ایلام را یکی از مطالبات جدی استان عنوان کرد و افزود: دولت باید با قدرت پای طرح راه‌آهن ایلام بیاید؛ چرا که بخش قابل توجهی از زائران اربعین از مرز مهران تردد می‌کنند و توسعه این مسیر نیازمند زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل است.

فلاحی ادامه داد: در کنار توسعه مرز مهران، تکمیل راه‌آهن می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران به استان را فراهم کند و با تقویت زیرساخت‌ها، بخشی از مشکلات اقتصادی، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی استان تأکید کرد: ایلام نخبگان توانمندی دارد که می‌توانند در حل مسائل استان و حتی گره‌های ملی نقش‌آفرینی کنند و انتظار می‌رود این ظرفیت‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی دولت بامداد روز جمعه وارد استان ایلام شد و در فرودگاه شهدای ایلام مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولان قرار گرفت.

فاطمه مهاجرانی در بدو ورود به استان ایلام با حضور در مزار شهدای گمنام شهرستان ملکشاهی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

وی افزون بر افتتاح بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی در همایش صلح‌یاران و شورای اداری استان ایلام نیز شرکت کرد.