آیت‌الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در مقابله با فشار و حصر اقتصادی، گفت: فشار و حصر اقتصادی موضوع تازه‌ای نیست که ترامپ آن را آورده باشد، بلکه از آغاز اسلام وجود داشته است. قرآن در سوره انفال به تلاش کفار برای مقابله با دین از طریق صرف هزینه اشاره می‌کند و می‌گوید آنان در نهایت از این هزینه‌ها پشیمان، ناکام و شکست‌خورده خواهند شد و در آخرت نیز گرفتار خواهند بود.

وی با اشاره به آیه‌ای از سوره منافقون اظهار داشت: منافقان نیز تلاش می‌کردند با جلوگیری از کمک به مسلمانان و اطرافیان پیامبر (ص)، آنان را از اطراف ایشان پراکنده کنند. قرآن کتاب روز است و این موضوع دقیقاً همان هدفی است که آمریکا در حصر اقتصادی دنبال می‌کند؛ با این حال، همان‌گونه که دشمنان در صدر اسلام شکست خوردند، این دشمنان نیز قطعاً شکست خواهند خورد. پیامبر اکرم (ص) در برابر فشار اقتصادی با دو کلیدواژه به مبارزه پرداخت و این فشار را پشت سر گذاشت؛ دو کلیدواژه‌ای که امروز نیز به آن نیاز داریم. در این میان، نخستین کلیدواژه جهاد با مال است. جهاد به معنای تلاش است؛ تلاشی که سختی نیز در آن وجود دارد. این جهاد گاهی در عرصه نظامی است و به قتال تبدیل می‌شود، گاهی در عرصه اقتصادی است و اقتصاد مقاومتی نام می‌گیرد و گاهی در عرصه تبیین، جهاد تبیین است. جهاد در فرهنگ قرآن کریم تنها یک شکل ندارد و اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها جهاد با مال است و در آیات متعددی بر آن تأکید شده است.

امام جمعه موقت تهران گفت: در قرآن کریم بار‌ها بر جهاد با اموال و جان‌ها در راه خدا تأکید شده است. در سوره صف نیز مؤمنان به تجارتی سودآور دعوت شده‌اند که در آن به خدا و رسولش ایمان بیاورند و در راه خدا با اموال و جان‌های خود جهاد کنند؛ بنابراین یکی از کلیدواژه‌های مقابله با فشار اقتصادی، آن است که انسان در جایی که لازم است دست به جیب شود و برای دین و جامعه خود هزینه کند. این همان جهاد با مال است. دومین کلیدواژه، انفاق است. واژه انفاق نیز ۹ بار در قرآن کریم آمده و مفهومی گسترده دارد که هم شامل امور مالی و هم غیرمالی می‌شود؛ واژه انفاق مفهومی گسترده دارد و هم مالی و هم غیرمالی است، اما بیشتر ناظر به انفاق مالی و خرج کردن در راه خداست. پیامبر اکرم (ص) بیشترین هزینه را در راه خدا انجام می‌داد و ابن‌عباس درباره ایشان گفته است که پیامبر اکرم (ص) دست‌به‌خیرترین مردم بود و در بخشندگی جایگاه ویژه‌ای داشت.

وی افزود: بسیاری از آیات مربوط به انفاق در سوره بقره آمده است. سوره بقره مدنی است و پیامبر اکرم (ص) در مدینه حکومت تشکیل داد؛ حکومتی که اگرچه مختصر و بسیط بود، اما هزینه داشت. این حکومت باید هزینه‌های خود را تأمین می‌کرد و چه کسی جز مسلمانان باید آن را تأمین می‌کرد؟ تشویقی که اسلام نسبت به انفاق و جهاد با مال دارد، در همین چارچوب قابل توجه است.

آیت الله خاتمی گفت: جنگ امروز ما نیز دقیقاً جنگی ترکیبی است و جنگ نظامی نیز همچنان ادامه دارد. جنگ نظامی برای خود قاعده دارد، اما ترامپ به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست. ۱۶۸ کودک مدرسه‌ای چه گناهی دارند؟ در همه قوانین دنیا کودکان مصون هستند. ورزشکاران چه گناهی دارند؟ چرا باید عروسی مردم را به عزا تبدیل کنید؟ این جنگ، ناجوانمردانه است، اما نیرو‌های مسلح ما به این جنگ ناجوانمردانه، عالی‌ترین و جوانمردانه‌ترین پاسخ را می‌دهند. نیرو‌های مسلح ما باید پیوسته آماده‌باش باشند تا اگر دشمن یکی زد، چند برابر پاسخ او را بدهند و پاسخ هم می‌دهند. به نیرو‌های مسلح افتخار می‌کنیم. این نیرو‌ها بازو‌های پرتوان نظام اسلامی هستند و در جنگ نظامی نقش مهمی دارند. نیرو‌های مسلح ما در این عرصه، عملکرد قابل تقدیری داشته‌اند.

وی افزود: جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران تنها نظامی نیست. جنگ اقتصادی نیز از آغاز پیروزی انقلاب راه‌اندازی شده است. جنگ رسانه‌ای و دروغ‌پراکنی علیه جمهوری اسلامی ایران و جنگ فرهنگی علیه نظام نیز وجود داشته و یکی از آنها همین جنگ اقتصادی است. باید همان کاری را که پیامبر اکرم (ص) انجام داد، ما نیز انجام دهیم و در برابر فشار اقتصادی ایستادگی کنیم. مردم نیز در این عرصه نقش دارند و باید در کنار نظام اسلامی قرار داشته باشند.

امام جمعه موقت تهران خطاب به مردمی که در تجمعات شبانه شرکت می‌کنند گفت: شما خوبان امت، شما که حدود ۱۹۰ شب و بیش از شش ماه خیابان‌ها را پر کردید، بدانید که کمک شما به نظام اسلامی در این عرصه نیز اهمیت دارد. در کنار این حمایت مردم، مسئولان نظام اسلامی نیز باید با کار جهادی تلاش کنند مشکلات اقتصادی را حل کنند و در برابر فشار‌های اقتصادی ایستادگی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی جدید با شکوه و برکت آغاز شود.

خطیب جمعه تهران گفت: ۱۴ شهریور نیز شهادت شهید آیت‌الله قدوسی، دادستان کل انقلاب و شهید سرتیپ وحید دستجردی رئیس کل شهربانی است که به دست منافقین خبیث به شهادت رسیدند. شهید قدوسی حق عظیمی به گردن انقلاب دارد؛ او و شهید آیت‌الله بهشتی نیرو پروریدند. در آستانه ۱۷ شهریور هستیم. یاد شهدای این واقعه را گرامی می‌داریم و باید گفت که کشتار مردم در این روز از عوامل تسریع سقوط رژیم پهلوی بود. خون پاک این شهیدان سبب شد طاغوت سریع ساقط شود و بر ویرانه‌های آن نظام جمهوری اسلامی برپا شود.

آیت الله خاتمی سپس با اشاره به ۱۹ شهریور، سالروز رحلت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در سال ۱۳۵۸، عنوان کرد: آیت‌الله طالقانی نیز عالمی بود که یک عمر به مبارزه با طاغوت گذراند.

وی همچنین با اشاره به سقوط رضاخان در ۱۸ شهریور ۱۳۲۰ و حمله متفقین به ایران گفت: رضاخان جنایتکاری بود که امام او را قلدر، نفهم، نانجیب، سیاه‌روی و ناشایست نامید و انصافاً ناشایست بود. ارتش رضاخانی که به او می‌بالیدند، در جریان حمله متفقین یک دقیقه هم مقاومت نکرد و بلافاصله فرار کردند. ما این دربه‌دری این جنایتکار را که خواندنی است، به فال نیک می‌گیریم و می‌گوییم به یاری خداوند متعال، تا ابد سلسله منحوس پهلوی جنایتکار راهی در ایران نخواهند داشت.