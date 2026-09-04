سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن جنایتکار، اهداف زیادی در حمله به ایران ترسیم کرده بود؛ از جمله نابودی توان موشکی و هسته‌ای، براندازی نظام و تجزیه ایران که در دستیابی به همه این اهداف ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، از پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، در دومین همایش مشترک طرح امام رضا(ع) که روز جمعه در مشهد مقدس برگزار شد در موضوع «بصیرت سیاسی» گفت: در مجموعه نیروهای نظامی، فرماندهان و اساتید و فعالان عرصه بهداشت و درمان، از تاثیرگذاری و مرجعیت فکری برخوردارند؛ به طوری‌که بیان و رفتار آنان بر سایر همکاران تاثیرات زیادی دارد.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: استقلال و عزت کشورمان در گرو مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان و همچنین حفظ وحدت در داخل است.

سخنگوی ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود، به جنگ تحمیلی جاری و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان پرداخت و با تشریح خطاهای محاسباتی دشمن، گفت: تطمیع و تهدید ترامپ از طرف صهیونیست‌ها عامل مهمی در حمله به ایران اسلامی بوده است. دشمن جنایتکار اهداف زیادی را در حمله ترسیم کرده بود که از جمله آنها می‌توان به نابودی توان موشکی و هسته‌ای، براندازی نظام و البته تجزیه ایران اشاره کرد. اما در دستیابی به همه این اهداف ناکام ماند.

وی با اشاره به مقاومت و پیروزی ایران اسلامی در جنگ تحمیلی اخیر، یادآور شد: دشمن در این جنگ اشتباهات محاسباتی بسیاری از جمله «عدم شناخت صحیح مردم ایران»، «عدم شناخت توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران»، «شناخت نادرست از ساختار حاکمیتی نظام»، «عدم پیش‌بینی توان ایران در کنترل تنگه هرمز» و «عدم همراهی ناتو و پیمانان غربی آمریکا در جنگ علیه ایران»، مرتکب شد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به ضعف در تاب‌آوری دشمن در حوزه نظامی - اقتصادی، تصریح کرد: دشمن در جنگ اراده‌ها، ضعیف‌ است و در مقابل ملت ایران با توجه به باورها و تعالیم دینی و عزم و اراده محکم و تجربیات جنگ‌های گذشته از توان بالاتر برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران با تاسی به تدابیر امام شهید انقلاب (قدس سره) و تبعیت از رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و همچنین با بهره‌گیری از توانمندی‌های نیروهای مسلح، در نهایت، پیروز این جنگ خواهند بود.