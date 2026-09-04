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مراسم یادواره ۶۲ شهید ارتفاعات قراویز در مسجد امام خمینی همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و عضو دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم به بررسی پیوند میان تجربیات عملیاتی گذشته و توانمندیهای دفاعی امروز جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
سردار قدیر نظامی با اشاره به اهمیت عملیات ۱۱ شهریور و دیگر عملیاتهای محدود در اوایل جنگ، تأکید کرد: این نبردها، مبنا و منشأ کسب تجربه برای طراحی عملیاتهای بزرگتر و سرنوشتساز بودند.
او تأکید کرد: آمادگی و تجربه بهدست آمده در آن دوران، مسیر پیروزی در عملیاتهای عظیمی همچون بیتالمقدس و کربلای ۵ را هموار ساخت.
سردار قدیر نظامی با نگاهی به توانمندیهای امروز، تصریح کرد: عامل اصلی قدرت بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی، توانمندیهای موشکی و پهپادی ماست.
او افزود: نقطه آغاز این مسیر، همان دوران دفاع مقدس بود، جایی که با کمترین امکانات و در شرایطی که سیاستهای داخلی نیز چالشبرانگیز بود.
سردار قدیر نظامی تأکید کرد: نخستین تلاشها برای ساخت پهپاد و موشک صورت گرفت و امروز ایران یکی از صاحبان برند و تکنولوژیهای سطح بالا در حوزه تجهیزات نظامی است که حتی قدرتهای جهانی را در کپیبرداری از آن با چالش مواجه کرده است.
این مسئول با تحلیل وضعیت منطقه و نبرد میان روسیه و اوکراین، به تأثیرگذاری پهپادهای ایرانی در تغییر معادلات جنگی اشاره کرد و افزود: تمام اهداف اعلامشده از سوی دشمنان، از جمله براندازی نظام، تجزیه کشور و سلب قدرت هستهای از ایران، تاکنون با شکست کامل مواجه شده است.
در پایان این مراسم از فرماندهان و ایثارگران دوران دفاع مقدس تجلیل شد.
عملیات شهیدان رجایی و باهنر در شهریور ماه ۱۳۶۰ در ارتفاعات قراویز منطقه سرپل ذهاب برگزار شد که در این عملیات نیروهای استان همدان ۶۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند.