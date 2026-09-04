قسمت سوم مجموعه تلویزیونی «کارآگاه علوی ۳» با عنوان «شب طوفانی» جمعه ۱۳ شهریور ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن شبکه یک می‌رود و در ادامه، خبر انتشار تیتراژ سریال تاریخی «نگین ارباب» با صدای محمد اصفهانی نیز منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی، تهیه‌کنندگی پرویز امیری و نویسندگی حسن هدایت، در قالبی پلیسی و تاریخی، پرونده‌های جنایی را در بستر سال‌های پایانی حکومت پهلوی اول روایت می‌کند.

در قسمت سوم این مجموعه با عنوان «شب طوفانی»، وقوع حمله‌ای خونین در پارکینگ مجلس و نجات غیرمنتظره تنها بازمانده این حادثه، کارآگاه علوی را درگیر یکی از پیچیده‌ترین و عجیب‌ترین پرونده‌های خود می‌کند.

بهنام تشکر، احمد نجفی، رسول نقوی، مرتضی اسماعیل‌کاشی، هدیه بازوند، حمیده مقدسی، علی دهکردی، رامین ناصرنصیر و کیوان ساکت‌اف از بازیگران این مجموعه هستند.

قسمت سوم «کارآگاه علوی ۳» جمعه‌ها ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود و تکرار آن نیز در ساعت‌های ۲:۳۰ بامداد و ۱۵:۱۵ خواهد بود.

همچنین ، محمد اصفهانی خواننده تیتراژ مجموعه تاریخی «نگین ارباب» شد؛ خواننده‌ای که با صدای ماندگار خود، تیتراژ بسیاری از آثار تلویزیونی را خاطره‌انگیز کرده است.

این سریال به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه‌کنندگی سیدحامد حسینی، از تولیدات مرکز سیمافیلم است.

حضور محمد اصفهانی در جایگاه خواننده تیتراژ، حال‌وهوای متفاوتی به این اثر بخشیده و به گفته دست‌اندرکاران، این همکاری رنگ و بویی تاریخی و معنوی به «نگین ارباب» بخشیده است.

سریال «نگین ارباب» همچنین میزبان جمعی از بازیگران و هنرمندان شناخته‌شده است.