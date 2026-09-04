به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در این خصوص گفت: در زمان حاضر چهار استان مجوز پرورش این گونه ماهی را دارند، مقرر شد برای متقاضیان و دارندگان مجوز این چهار استان، فرآیند صدور و تمدید مجوز‌ها بر اساس ضوابط پیشین اجرا شود.

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفت: توسعه آبزی پروری در کشور باید مبتنی بر شرایط اقلیمی و توان زیست بوم ایران باشد.

ماهیان تیلاپیا گونه‌های مهاجم شناخته شده در جهان هستند که پس از ورود به زیست بوم‌های طبیعی، به دلیل قدرت تکثیر زیاد، همه‌چیزخوار بودن، مقاومت زیاد به شرایط محیط، آلودگی و بیماری به رقابت با گونه‌های بومی پرداخته و شرایط زیست سایر گونه‌ها را محدود می‌کنند.

از طرف دیگر این ماهیان به نسبت ارزان قیمت و خوشمزه هستند که به‌دلیل مقرون به‌صرفه بودن در بین پرورش‌دهندگان ماهی طرفداران زیادی دارند.

بر اساس موافقت سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر در چهار استان سمنان، یزد، قم و خراسان جنوبی امکان احداث مزارع پرورش ماهی تیلاپیا وجود دارد.