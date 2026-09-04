مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از کشف محموله ۲۳۵ بسته‌ای بیسکویت و شکلات خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از کشف محموله ۲۳۵ بسته‌ای بیسکویت و شکلات خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در ارومیه خبر داد.

حسین نجف‌زاده اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۳۵ بسته انواع بیسکویت و شکلات خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد.

وی بیان کرد: بر اساس رأی صادرشده، علاوه بر ضبط کالا‌های کشف‌شده، متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، معادل ارزش ریالی کالا‌های قاچاق، محکوم شد.

نجف‌زاده تصریح کرد: شعبه همچنین به دلیل حمل کالای قاچاق، مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، معادل ارزش ریالی محموله، به عنوان جریمه در حکم صادره لحاظ کرد و در مجموع، متخلف به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در جریان رصد و کنترل خودرو‌های عبوری، این محموله قاچاق را از یک دستگاه وانت‌بار کشف کردند و پس از تشکیل پرونده، آن را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

نجف‌زاده با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاق کالا در استان افزود: مقابله با قاچاق علاوه بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونی دارد و دستگاه‌های نظارتی با جدیت با موارد تخلف برخورد خواهند کرد.

نجف‌زاده در پایان با اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان برای دریافت و رسیدگی فوری به گزارش‌های مردمی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز یا تخلفات حوزه بهداشت و دارو و درمان، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا شماره تلفن ۱۳۵ گزارش کنند.