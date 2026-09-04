مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: با هدف ارتقای آموزش‌های زیست‌محیطی و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از طبیعت در میان نسل جوان، هشت هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز بوشهری در طرح محیط‌یار شرکت کردند.

به‌‎گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عبدالرحمن مرادزاده از مشارکت هشت هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز بوشهری در طرح «محیط‌یار» در سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای آموزش‌های زیست‌محیطی و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از طبیعت در میان نسل جوان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح محیط‌یار از سال ۱۳۹۸ در این استان آغاز شده است، افزود: تا کنون بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموز در قالب این طرح، آموزش‌های تخصصی محیط‌زیستی را فراگرفته‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر ادامه داد: آموزش‌های ارائه شده در این طرح با هدف افزایش آگاهی و مشارکت دانش‌آموزان طراحی شده و محور‌های کلیدی همچون مدیریت پسماند، مدیریت انرژی، مدیریت مصرف آب و تنوع زیستی را در برمی‌گیرد.

وی با اشاره به لزوم تلفیق آموزش‌های نظری و عملی، یادآور شد: دانش‌آموزان محیط‌یار در کنار مباحث نظری، در برنامه‌های عملی و مشارکتی از جمله اردو‌های پرنده‌نگری و پویش‌های کاشت نهال نیز حضور فعال دارند تا مفاهیم محیط‌زیستی را به‌صورت عینی تجربه کنند.

مرادزاده تصریح کرد: رویکرد ما در طرح محیط‌یار به‌گونه‌ای است که دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌های خود را در مدرسه، خانه و سطح محلات به کار بگیرند.

وی تأکید کرد: با همراهی و مشارکت خانواده‌ها و جامعه، این دانش‌آموزان می‌توانند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست ایفا کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر با تأکید بر اهمیت آموزش نسل آینده، گفت: توسعه آموزش‌های محیط‌زیستی و افزایش مشارکت دانش‌آموزان، یکی از مسیر‌های اصلی و راهبردی برای نهادینه‌کردن فرهنگ صیانت از طبیعت و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، آگاه و دوستدار محیط‌زیست در استان بوشهر است.