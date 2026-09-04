به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان در یادواره شهدای رمضان و شهدای روستای کهنه سر صومعه‌سرا، با بیان اینکه بالاترین مقام معنوی هر انسانی شهادت است گفت: انسان‌های مومن و مردان الهی راه شهادت را انتخاب می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سرافراز با بیان اینکه براساس آیات قرآن کسی که در راه خدا جهاد کند و پرچم اسلام را بر دوش کشد، با یاری خداوند پیروز است افزود: ملت ایران که با اتحاد و انسجام با حضور در میدان و پیروی از ولایت و رهبری و حمایت نیرو‌های مسلح در برابر استکبار و صهیونیسم ایستاده، با یاری خداوند پیروز هستند.