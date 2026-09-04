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مدیر عالی حرم مطهر بانوی کرامت از آغاز بیش از ۶۰ ویژهبرنامه گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم با رویکرد شخصیتشناسی حضرت و تجلیل از قائد شهید امت و دیگر شهدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام فلاحی، مدیر عالی حرم مطهر کریمه اهلبیت (س) از آغاز برنامههای گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم با رویکرد شخصیتشناسی حضرت و تجلیل از قائد شهید امت و دیگر شهدا خبر داد و افزود: برنامههای گرامیداشت سالروز ورود پرخیر و برکت حضرت معصومه (س) به شهر قم، از امشب بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر آغاز میشود و تا ایام ولادت امام حسن عسگری (ع) ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه امسال بیش از ۶۰ عنوان برنامه متنوع طراحی شده است، افزود: برنامههای امسال با محوریت تبیین شخصیت والای حضرت فاطمه معصومه (س) و تجلیل از مقام شامخ قائد شهید امت و دیگر شهدای جنگ های اخیر، برگزار میشود.
حجتالاسلام فلاحی با اشاره به برگزاری کاروان نمادین استقبال گفت: طبق سنوات گذشته، فردا کاروان نمادین استقبال از حضرت معصومه (س) از مسیر مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) (خیابان شاهابراهیم) به سمت حرم مطهر حرکت خواهد کرد و در ساعت ۱۰ صبح در صحن امام رضا (ع) با مدیحهسرایی همراه خواهد بود.
مدیر حرم مطهر کریمه اهلبیت (س) در پایان از عموم مردم و زائران برای حضور در این ویژهبرنامهها دعوت کرد.