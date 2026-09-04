سخنگوی حکومت افغانستان گفت: اجازه تضعیف روابط ایران و افغانستان را به هیچ کشوری نمی‌دهیم و در جنگ تحمیلی علیه ایران هم همراه ایران هستیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان گفت: ما اجازه تضعیف روابط ایران و افغانستان را به هیچ کشوری نمی‌دهیم و در جنگ تحمیلی علیه ایران هم همراه ایران هستیم.

ذبیح الله مجاهد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی درباره نقش قائد شهید امت در بیداری اسلامی و رسوایی استکبار جهانی و غرب افزود: مردم افغانستان زیان‌های جنگ را دیده و تجربه کرده‌اند و ما در هیچ کشوری روا نمی‌دانیم که حوادث و خونریزی رخ دهد و رهبرانشان را این گونه از دست بدهند.

هدف قرار دادن رهبر ایران، اشتباهی بزرگ بود

وی ضایعه شهادت رهبر فقید انقلاب را حادثه بسیار دردناک برای مردم افغانستان خواند و گفت: این گونه اقدامات برای همه مردم منطقه زیانبار است و ما هرچه زودتر می‌خواهیم که این جنگ مسالمت آمیز به پایان برسد.

سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران را شخصیتی بسیار قاطع خواند و گفت: ایشان توانسته بودند در ۳۷ سال جمهوری اسلامی را بسیار خوب مدیریت کنند و از لحاظ معنوی هم تأثیرگذاری بسیار زیادی به ویژه در مجامع اهل تشیع داشتند.

وی گفت: نباید چنین کاری می‌شد که شخصیتی به مثابه ایشان هدف قرار گیرد و اشتباه بزرگی صورت گرفت، اما به هر صورت رخ داد و ما مجدداً به جمهوری اسلامی ایران و مردم این کشور تسلیت می‌گوییم.

ایران ضرر‌های افغانستان در قطع رابطه با پاکستان را جبران کرد

مجاهد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و افغانستان دارید؟ افزود: روابط ملت ایران و افغانستان از روابط دو کشور فراتر است و ما تنها روابط رسمی و مرزی نداریم بلکه از لحاظ باور‌ها، زبان، فرهنگ و نیاز‌های اقتصادی اشتراکات داریم و اینها پیوستگی ما را بالا برده است و هم اکنون تجارت میان دو کشور نیازی بشری و انسانی است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی افغانستان افزود: در مدت ۱۰ ماهی که ما قطع رابطه با پاکستان داشتیم و متاسفانه راه‌ها از سوی پاکستان بسته شد و مردم ما نیازمند بودند که این قطع رابطه از طریق رابطه با ایران جبران شود.

وی گفت: ما در همین راستا از جمهوری اسلامی ایران که در این راستا اخلاص کامل داشتند تشکر می‌کنیم که همه امکانات را در اختیار ما گذاشتند و با شراکت کامل با مردم افغانستان در بخش تجاری همراه بودند و این ظرفیت باید بالاتر هم برود و نیازمندی‌های ما را مرتفع کند.

مجاهد افزود: البته اکنون ایران هم در حال جنگ است و ما در عرصه تجارت و سهولت در سرمایه‌گذاری آمادگی بیشترین کمک‌ها را به ایران داریم.

وی گفت: تجارت بین ایران و افغانستان مسئله‌ای است که همه از این ارتباط سود می‌برند و رابطه ما با ایران به قدری گرم و صمیمی است که فکر می‌کنبم با خودمان داریم ارتباط برقرار می‌کنیم.

اجازه تضعیف روابط ایران و افغانستان را به هیچ کشوری نمی‌دهیم

سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش ایران در نگاه افغانستان در میان دیگر بازیگران منطقه‌ای چگونه است؟ گفت: شباهت بین ما و ایران بسیار زیاد است و ما به لحاظ فرهنگی، زبان و ارزش‌ها بسیار شباهت داریم و هر دو متعهد به دین و اعتقاد هستیم و این امتیاز ما را در مقایسه با ارتباط با دیگر کشور‌ها بالا می‌برد.

وی گفت: ما با کشوری مسلمان ارتباط داریم و هم عقیده و مسلمان هستیم و فکر می‌کنم ارتباط ما با ایران در مقایسه با دیگر کشور‌ها عمیق‌تر و مهم‌تر است و همچنان خواهان عمیق‌تر و خوبتر شدن روابط هستیم و به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهیم که روابط ما را تضعیف کند.

اجازه نمی‌دهیم از خاک افغانستان علیه کشوری استفاده شود

آقای مجاهد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تنش‌های موجود در منطقه، افغانستان چه نقشی را برای جلوگیری از گسترش ناامنی و جنگ برای خود تعریف کرده است؟ افزود: افغانستان خودش از جنگ آسیب دیده است و و مطابق با منفعت ملی ماست که از خاک افغانستان هیچ کسی ضرر نبیند و ما اجازه نمی‌دهیم از خاک ما علیه کشور‌های دیگر استفاده شود.

خواستار روابط دیپلماتیک و اقتصادی مشروع با آمریکا هم هستیم

سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خط قرمز امارت اسلامی برای جلوگیری از بازگشت نفوذ سیاسی و یا نظامی آمریکا در افغانستان چیست؟ افزود: ما می‌خواهیم با همه کشور‌ها روابط داشته باشیم، اما روابط اقتصادی و دیپلماتیک ما با کشور‌ها باید مشروع باشد.

وی گفت: ما همانطور که با جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، دبی، هندوستان، روسیه و کشور‌های دور و نزدیک روابط و رفت و آمد دیپلماتیک داریم با همه کشور‌ها هم می‌خواهیم این روابط را داشته باشیم.

وی گفت: ما با دیگر کشور‌ها هم تجارت می‌خواهیم کنیم و با آمریکا هم اهل تعامل هستیم، اما هرگز قائل نیستیم که ارتباطات اقتصادی و دیپلماتیک ما از حالت مشروع خارج شود.

وی گفت: بر همین اساس ارتباطات نباید به گونه‌ای باشد که مثلاً آمریکا از خاک افغانستان علیه کشوری استفاده کند و یا بخواهد به باور‌ها و عقاید اسلامی ما احترام نگذارد.

وی گفت: آنها ۲۰ سال به کشور ما تجاوز کردند، اما اگر از راه دیپلماتیک بخواهند جبران کنند و سفارت داشته باشند و رفت و آمد کنند مانعی نیست.

مجاهد گفت: افغان‌ها در کشور آمریکا به تعداد زیادی زندگی می‌کنند و باید روابط دیپلماتیک بین ما و آنها برقرار باشد و تجارت مشروع هم اگر برقرار شود مشکلی نیست.

همچنان به دنبال رفع تنش‌ها با پاکستان هستیم

سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای کاهش تنش‌ها با پاکستان دارید؟ افزود: ما قربانی جنگ بوده و مضرات جنگ را به خوبی حس کرده‌ایم و نمی‌خواهیم مجدد با کشوری درگیر شویم.

وی گفت: حتی جنگ در منطقه را هم نمی‌خواهیم شعله ور شود و اگر پاکستان ناامن شود تبعاتش به ما هم می‌رسد.

مجاهد گفت: این پاکستانی‌ها بودند که به حریم ما تجاوز کردند و ما حق دفاع از خود را داشتیم، اما باز هم به دنبال تجاوز نیستیم و خواهان روابط دیپلماتیک و حل مسائل از طریق گفت‌و‌گو هستیم و بار‌ها این پیام را منتقل کرده‌ایم و مصمم هستیم.

وی گفت: متاسفانه پاکستان بار‌ها ناامنی‌هایی را که از ۲۰ سال پیش در کشورش به سبب تصمیمات نادرست ژنرال‌هایش در موضوع بلوچ‌ها داشته است می‌خواهد به ما ربط دهد در حالی که سیاست ما برای آنها مشخص است و دلیلی وجود ندارد که ما دنبال ناامنی در پاکستان باشیم و این برخلاف دین و شریعت ماست.

وی گفت: آنها باید مشکل داخلی خود را خودشان حل کنند و اگر در خاک افغانستان نگرانی‌هایی دارند به ما اطلاع رسانی کنند که خودمان اقدام جدی کنیم نه اینکه به خاک افغانستان تهاجم کنند و ارزش‌های ما را تحت هجوم قرار دهند.

وی گفت: دوستی‌ها و رفت و آمد‌ها میان دو کشور وجود داشته است و افغان‌ها، پاکستان را خانه دوم خود می‌دانستند چرا که میلیون‌ها افغان آنجا زندگی کرده‌اند و نباید با اقدامات عجولانه به همه این موارد صدمه بزنیم و ما همچنان خواهان رفع تنش‌ها هستیم.

در تهاجمات آمریکا به ایران، خود را همراه ایران می‌دانیم

آقای مجاهد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به عنوان سخنگوی ارشد امارت اسلامی افغانستان چه پیامی به مردم ایران در شرایط دفاع مقدس در برابر تهاجمات آمریکا و صهیونیست‌ها دارید و آینده این جنگ را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ افزود: باز تاکید می‌کنم که ما خواهان جنگ در هیچ جایی نیستیم و از این جنگی هم که به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد متاثر و متأسفیم و این را به زیان همه منطقه می‌دانیم.

وی گفت: ما خود را در درد‌ها و آلام مردم ایران شریک می‌دانیم و تا حدی که در توانمان باشد در رفع مشکلات مردم ایران در زمینه امدادرسانی و هرگونه خدمت دیگر کمک می‌کنیم.

وی گفت: ما همراه ایران هستیم، اما هرچه زودتر خواستار توقف جنگ هستیم.

مجاهد گفت: به طرف مقابل هم توصیه می‌کنیم که راه‌های برون رفت از این معضلات را جدی بگیرند و جنگ اگر طولانی شود خسارت دو طرف بیشتر می‌شود و به گونه‌ای نباشد که مثلاً بیایند ۲۰ سال، افغانستان را اشغال کنند و بعد در دوحه مذاکراتی برای پایان جنگ برگزار کنند و همین الان جنگ با ایران را خاتمه دهند.