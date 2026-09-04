به گزارش خب رگزاری صداوسیمای استان لرستان مجتبی محمدی گفت: امسال سه هزار هکتار از زمین های شهرستان سلسله به کشت چغندرقند بهاره اختصاص یافته و باتوجه‌به میانگین عملکرد ۵۰ تا ۶۰ تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود ۱۶۰ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی سلسله افزود:برداشت چغندرقند از اواخر شهریور و مهرماه آغاز خواهد شد و چغندرکاران شهرستان، محصول خود را به کارخانه‌های قند بروجرد، شهرکرد، اصفهان و اهواز تحویل خواهند داد.

مدیر جهاد کشاورزی سلسله با اشاره به قیمت تضمینی این محصول گفت: قیمت تضمینی هر کیلوگرم چغندرقند بهاره ، ۹۳ هزار و ۷۰۰ ریال تعیین شده است.

محمدی افزود:افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی، کود، سم، سوخت و ماشین‌آلات، هزینه‌های برداشت و حمل محصول از جمله مشکلات چغندرکاران در این شهرستان است.

وی بیان کرد:جهاد کشاورزی در بخش حمایت از تولید چغندرقند، تأمین و توزیع به‌موقع بذر، کود و سم، ارائه ی خدمات فنی و کارشناسی، توسعه مکانیزاسیون و حمایت از روش‌های نوین آبیاری را دنبال می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی سلسله گفت: توسعه روش‌های نوین آبیاری، استفاده از ارقام مناسب و افزایش بهره‌وری آب از برنامه‌های مهم این مجموعه برای کاهش آسیب‌پذیری چغندرکاران و پایداری تولید این محصول در سال‌های آینده است.