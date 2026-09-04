به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شریفی در مراسم تجلیل از بهورزان شهرستان‌های ملکان و لیلان گفت: به منظور خدمات‌دهی درمانی هر چه بهتر به بیماران این بیمارستان در کنار بیمارستان فارابی ملکان احداث می‌شود.

وی افزود: این شهرستان با قرار گرفتن در مسیر استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و کردستان بیشترین مراجعات بیماران درمانی را پذیرا است به این علت افزایش تخت‌های بیمارستانی لازم است.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان ملکان افزود: برای احداث این بیمارستان با ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا پنج هزار و پانصد میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.