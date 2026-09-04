به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: بازار کرمانشاه باید از یک بازار محلی عبور کرده و دوباره به مرجعیت اقتصادی غرب کشور و حتی بازار کشور‌های همسایه تبدیل شود.

رستم زاد با اشاره به همراهی اصناف و بازاریان در شرایط دشوار کشور افزود: فعالان بازار در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز پای کار کشور و مردم ایستادند و با هوشیاری و همراهی خود اجازه ندادند مشکلات و کمبود‌هایی که دشمن انتظار داشت، در جامعه شکل بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی برای مدیریت استان شناخته‌شده است گفت: این مسائل در معاونت اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های متولی احصا شده و حل آنها در حال پیگیری است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه تاریخی کرمانشاه در اقتصاد غرب کشور گفت: کرمانشاه در طول تاریخ همواره محور تجارت و بازرگانی در غرب کشور بوده و بازار این استان فقط برای مردم کرمانشاه نبوده است؛ بلکه استان‌های همجوار نیز با محوریت بازار کرمانشاه نیاز‌های خود را تأمین می‌کردند.

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: امروز باید این نقش تاریخی دوباره احیا شود و از ظرفیت‌های استان در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، دامپروری، گردشگری، صنعت، معدن و سایر بخش‌ها برای ایجاد رونق اقتصادی استفاده کرد.

رستم‌زاد گفت: تحقق این هدف بدون هماهنگی و همکاری دولت، اصناف، تجار، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و سایر فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست.