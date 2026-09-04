به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار جمال سلمانی از کشف ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه در آذربایجان‌غربی خبر داد و اظهار کرد: این محموله مواد مخدر با تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر شناسایی و توقیف شد.

وی با تشریح جزئیات این عملیات افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان‌غربی در جریان اقدامات اطلاعاتی خود از فعالیت فردی در زمینه انتقال یک محموله مواد مخدر از شرق کشور به مقصد این استان مطلع شدند و با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی و دستگیری متهم به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از دریافت اطلاعات اولیه درباره انتقال این محموله، بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی لازم را انجام دادند تا مسیر تردد متهم و خودروی مورد استفاده وی شناسایی شود.

سلمانی ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های اطلاعاتی و شناسایی مسیر تردد متهم، مأموران با تشکیل چند اکیپ عملیاتی و با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شدند و خودروی موردنظر را به‌صورت دقیق تحت نظر قرار دادند.

وی عنوان کرد: مأموران پس از شناسایی خودرو و در زمان مناسب، آن را متوقف کردند و در ادامه بازرسی دقیق از خودرو را در دستور کار قرار دادند که در جریان این بازرسی، ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: این محموله مواد مخدر به شکل ماهرانه‌ای در قسمت‌هایی از خودرو جاسازی شده بود که مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام بازرسی دقیق موفق به کشف و توقیف آن شدند.

سلمانی با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات گفت: در جریان این اقدام عملیاتی، یک نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز در رابطه با حمل و انتقال این محموله مواد مخدر توقیف شد.

وی افزود: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شد تا روند قانونی پرونده وی طی شود.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان و سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق مواد مخدر و شناسایی مسیر‌های انتقال این مواد در آذربایجان‌غربی، یکی از اولویت‌های جدی پلیس محسوب می‌شود و مأموران انتظامی در این زمینه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی خود را با جدیت دنبال می‌کنند.