رسانه‌های هندی حضور رئیس قوه قضائیه را در نشست سران قضائی کشور‌های عضو بریکس در دهلی‌نو و دیدار جانبی وی با رهبران ادیان با تمرکز بر دیپلماسی قضائی، فناوری‌های جدید حقوقی و پیام اتحاد جهانی پوشش دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه روز پنجشنبه، ۱۲ شهریور با استقبال مقام عالی قضائی کشور هند به منظور شرکت در نشست سران قضائی کشور‌های عضو بریکس در دهلی‌نو، وارد این کشور شد.

رئیس دستگاه قضا در نخستین برنامه از سفر خود به کشور هند با جمعی از رهبران ادیان، علما و فرهیختگان هند دیدار کرد.

این نشست صمیمانه با استقبال علما و فرهیختگان هند مواجه شده به گونه‌ای که ظرفیت سالن برگزاری دیدار، در مدت کوتاهی تکمیل شد و تعداد قابل توجهی از رهبران ادیان، علما و فرهیختگان هند به دلیل محدودیت فضا، امکان حضور در جلسه را نیافتند.

در همین حال، رسانه‌ها حضور رئیس قوه قضائیه را در هند برای شرکت در نشست سران قضائی کشور‌های عضو بریکس و همچنین دیدار با رهبران ادیان پوشش دادند.

رسانه‌های LawBeat و SCC Times در گزارش‌های خود آوردند: نشست سران قضائی کشور‌های عضو بریکس به میزبانی هند، بستری را برای مقام‌های ارشد قضائی ایران و سایر اعضا فراهم کرده است تا درباره فناوری‌های جدید در دادگاه‌ها مانند هوش مصنوعی، شیوه‌های مدرن داوری بین‌المللی تجاری و تسهیل حل‌وفصل اختلاف‌های فرامرزی به تبادل نظر بپردازند.

نشریه Economic Times و بخش‌های خبری هندی نیز با اشاره به دیپلماسی قضایی جانبی در این اجلاس، به دیدار میان روسای قضایی ایران و هند پرداختند.

این رسانه‌ها با استناد به بیانیه‌های رسمی دادگستری هند گزارش دادند: سوریا کانت، رئیس دیوان عالی هند، در حاشیه نشست بریکس دیدار‌های دوجانبه‌ای را با روسای هیئت‌های قضایی ارشد از جمله رئیس قوه قضاییه ایران برنامه‌ریزی کرده است تا همکاری‌های مستقیم حقوقی، تبادل تجربه در مدیریت محاکم و تعاملات قضایی میان دو کشور تقویت شود.

رسانه بین‌المللی TV BRICS نیز ابعاد کارکردی حضور هیئت ایران در این اجلاس را منعکس کرد و نوشت: حضور قوه قضاییه ایران در این مجمع متمرکز بر توسعه همکاری‌های قضایی دو و چندجانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس، به‌ویژه در زمینه تجارت بین‌المللی، داوری تجاری و یکپارچه‌سازی سیستم‌های حقوقی جهت حمایت از فعالان اقتصادی کشور‌های عضو است.

بازتاب دیدار رئیس دستگاه قضا با رهبران ادیان و علمای هند

دیدار حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با رهبران ادیان و علمای هند در دهلی‌نو بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشت.

خبرگزاری ANI در گزارش خود نوشت: رئیس قوه قضائیه ایران در دیدار با رهبران مذهبی و فرهیختگان در دھلی نو، خواستار اتحاد و همبستگی جهانی برای برقراری صلح و عدالت شد.

این رسانه در ادامه به نقل از رئیس دستگاه قضا، نوشت: ما از هر کسی که خواهان صلح، عدالت و گفت‌و‌گو باشد حمایت می‌کنیم.

روزنامه The Tribune India نیز به انعکاس مواضع رئیس قوه قضاییه درباره روابط دوجانبه پرداخت و نوشت: محسنی اژه‌ای بر پیوند‌های عمیق و تاریخی میان دو ملت ایران و هند تأکید کرد و از ادای احترام، همراهی و همدردی علمای هند در مناسبت‌های مرتبط با ایران قدردانی کرد.

این روزنامه همچنین به بخش دیگری از سخنان قاضی‌القضات اشاره کرد که در آن آمده است: اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور می‌تواند بستری محکم برای تعاملات مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان مختلف فراهم سازد.

همچنین پایگاه خبری Lokmat Times با انعکاس مواضع منطقه‌ای مطرح‌شده در این نشست نوشت: رئیس قوه قضاییه ایران ضمن تأکید بر موضع صلح‌طلبانه کشورش، حمله‌ها و اقدام‌های نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه را محکوم کرد.

این رسانه به نقل از حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه برخی قدرت‌ها موجب بی‌ثباتی و خدشه‌دار شدن امنیت بین‌المللی می‌شود و جامعه جهانی باید برای مقابله با این روند مسئولیت‌پذیر باشد.

در همین حال، یک رسانه محلی کشمیر، KNS Kashmir، نیز خبر دیدار مولوی عمران انصاری، رئیس انجمن سراسری شیعیان جامو و کشمیر با رئیس قوه قضاییه را در دهلی نو منتشر کرده است.

نکته قابل توجه این گزارش این است که در جریان این دیدار، درباره شهدای ایران و به‌طور مشخص کودکان حادثه مدرسه میناب ابراز همدردی شده است.

مولوی عمران انصاری در مورد رابطه تاریخی کشمیر با ایران گفت که ارتباط بین این دو جامعه به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد و ریشه عمیقی در تمدن دارد تا سیاست صرف. وی همچنین در مورد روابط تاریخی بین هند و ایران صحبت کرد و دو کشور را به عنوان تمدن‌های باستانی که از طریق قرن‌ها تبادل فرهنگی، تجارت و روابط مردمی به هم پیوسته‌اند، توصیف کرد. مولوی عمران انصاری تاکید کرد که این روابط تاریخی همچنان پایه محکمی برای یک مشارکت معنادارتر در دوران مدرن است.

وی ابراز امیدواری کرد که تعامل مجدد بین هند و ایران فصل جدیدی را در روابط دوجانبه، به ویژه در زمینه‌های تجارت، ارتباطات، آموزش، فرهنگ، علم، فناوری و همکاری منطقه‌ای بگشاید.

مولوی عمران انصاری در دیدار با رئیس قوه قضاییه همچنین بر اهمیت وحدت، آموزش، شفقت و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز در دوران کنونی تأکید کرد و با اشاره به آموزه‌های کربلا، گفت که پیام ایمان، شجاعت، عدالت، صبر و قدرت اخلاقی آن همچنان راهنمای بشریت است.

پایگاه KNS در گزارش خود تاکید کرد که این جلسه منعکس‌کننده پیوند‌های دیرینه احترام و میراث مشترک بین کشمیر و ایران بود و بر اهمیت تقویت دوستی تاریخی و مشارکت رو به رشد بین هند و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

همچنین پایگاه وب ایندیا به دیدار حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با رهبران ادیان و علمای هند پرداخته است.

این پایگاه نوشت: رئیس قوه قضائیه ایران روز پنجشنبه خواستار اتحاد جهانی برای برقراری صلح، عدالت و رفاه شد و در عین حال حمله‌های غیرقانونی آمریکا و اسرائیل را به ایران به‌شدت محکوم کرد.