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در یکصد و هشتاد و هفتمین شب ایستادگی مردم ورامین، خیابانها و میادین این شهر مملو از خانوادههایی بود که با حضور پرشور خود، حمایتی همهجانبه از آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مردم ورامین معتقدند این شبهای طولانی مقاومت، آموزهای بزرگ برای خانوادههای ایرانی داشته است که ما در خانههایمان زیستن با عزت را تمرین کردهایم.
بسیاری از بانوان و جوانان حاضر در تجمع، تأکید داشتند که آرامش و اقتدار امروز ایران، مدیون درک عمیق از استقلال و خودباوری در بستر خانواده است.