امام جمعه موقت سمنان با تبیین ابعاد دو پیام کلیدی مقام معظم رهبری، بر نگاه تمدنی به نبرد جبهه حق و باطل تأکید کرد و نسبت به دوگانه‌سازی‌های خطرناک در فضای کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام ابراهیم قاسم‌پور در خطبه نماز جمعه این هفته سمنان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که «نبرد امروز، نبرد جبهه حق و باطل است»، گفت: این تقابل تمدنی از روز آغاز نبوت تا گستره حکومت حضرت ولی عصر(عج) ادامه دارد و منوط به هیچ بهانه‌ای نیست.

وی افزود: همه مسئولان و نخبگان باید حوادث را در این چارچوب ببینند و متوجه شوند که در «نبرد وجودی»، دشمن حتی با دریافت امتیاز، از هدف خود کوتاه نمی‌آید.

حجت‌الاسلام قاسم‌پور با انتقاد از ایجاد دوگانه‌های کاذب در کشور، تصریح کرد: گاهی می‌شنویم که تنگه هرمز را در مقابل اقتصاد کشور قرار می‌دهند یا دوگانه «سانتریفیوژ و اقتصاد» و اخیراً «جنگ و صلح» و «خائن و غیرخائن» را مطرح می‌کنند ؛ کدام عاقلی از جنگ خوشش می‌آید یا از صلح بدش؟ اما در جهانی که قانون جنگل حاکم است و سازمان‌های بین‌المللی وظیفه خود را انجام نمی‌دهند، باید با اقتدار به صلح رسید.

وی با اشاره به جنایت‌های اخیر دشمن این پرسش را مطرح کرد که آیا از لباس خونین عروس در سیریک و تکه‌تکه شدن پیکر دانش‌آموزان بوی صلح می‌دهند؟

امام جمعه موقت سمنان با استناد به پیام رهبری در روز وحدت و هفته دولت، وحدت کلمه را شرط اساسی تمدن‌سازی دانست و گفت: وحدت سه رکن دارد؛ مردم با مردم، مسئولان با هم، و مسئولان با مردم. هیچ‌کس حق خدشه به انسجام اجتماعی را ندارد و نباید به مردم غیوری که ۱۸۰ روز در خیابان‌ها در برابر آمریکا ایستاده‌اند، برچسب «رادیکال» و «تندرو» زد.

قاسم‌پور در ادامه به تذکرات اقتصادی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: دولت باید گزارش دهد برای دلار زدایی چه کرده است و مردم نیز وظیفه دارند از خرید دلار که عطش کاذب ایجاد می‌کند، پرهیز کنند.

وی تولید را کلید درمان اقتصاد دانست و بر خرید کالای ایرانی، به‌ویژه نوشت‌افزارهای اسلامی و ایرانی در آستانه سال تحصیلی، تأکید کرد.

امام جمعه موقت سمنان با مقایسه موفقیت‌های جبهه اقتصادی با جنگ نظامی، گفت: در جنگ نظامی، همه نیروها با یک فرمان و یک ندا عمل می‌کنند و نقاط ضعف، نه در رسانه‌ها، بلکه در اتاق‌های جنگ اصلاح می‌شود. اما در عرصه اقتصاد، چندصدایی و اظهارنظرهای ضدونقیض، مانند بحث بنزین و دلار، به مردم فشار می‌آورد.

وی با نقل قولی از رهبری که «بیان صادقانه ضعف‌ها در مواقعی که دشمن به روحیه نیاز دارد، کمک به اوست»، اصلاح گفتمان مسئولان در بیان مشکلات را خواستار شد.

خطیب نماز جمعه سمنان با اشاره به حضور باشکوه مردم در صحنه‌های مختلف، اذعان کرد: این حضور، رمز استحکام نظام در جنگ ترکیبی بوده است. در مقابل، وی به نقاط ضعف دشمنان اشاره کرد و گفت: آمریکا با تورم بیش از چهار درصد و کاهش ذخایر استراتژیک موشکی پاتریوت به پایین‌ترین سطح در ۴۰ سال اخیر، و نیز ناتوانی در کنترل قیمت گازوئیل، نشانه‌های وعده پیروزی نزدیک است که رهبری به آن بشارت داده‌اند.

حجت‌الاسلام قاسم‌پور همچنین، با ابراز تأسف از حادثه غم انگیز تصادف در شهرستان شاهرود، درگذشت سه تن از هنرمندان متدین و جهادگر انقلابی را تسلیت گفت و برای آن هنرمندان فقید علو درجات و برای بازماندگان صبر آرزو کرد.