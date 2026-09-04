امیرمحمد محمدی، تکواندوکار آینده‌دار استان قم، با نمایشی درخشان در رقابت‌های المپیاد استعدادهای برتر کشور، موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره این مسابقات شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هشتمین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور، میدانی برای ظهور و بروز توانمندی‌های آینده‌سازان ورزش ایران بود که در این میان، امیرمحمد محمدی، نماینده شایسته استان قم، توانست با تکیه بر دانش فنی و پشتکار خود، سکوی دوم این رقابت‌های معتبر را تصاحب کند.

این ورزشکار قمی که با تمرینات مستمر و با هدایت مربیان خود در این مسابقات حضور یافته بود، توانست با پیروزی بر رقبای قدرتمند خود، مسیر رسیدن به فینال را هموار کند و در نهایت با کسب مدال نقره، نام خود و استان قم را در جمع برترین‌های این المپیاد ثبت نماید.