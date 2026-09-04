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مدیر حوزههای علمیه خواهران گفت: تقویت پیوند خانه و مدرسه و بهرهگیری از ظرفیت بانوان فرهیخته میتواند نقش مهمی در مقابله با گسست نسلی و ارتقای تربیت دانشآموزان داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین مهدی علیزاده مدیر حوزههای علمیه خواهران با اشاره به ظرفیت بانوان در عرصه تعلیم و تربیت، گفت: نقش بانوان در فرایند تربیت بسیار برجسته است و باید از ظرفیت بانوان فرهیخته، مربیان و فعالان فرهنگی برای تقویت هویت دینی و فرهنگی نسل جدید استفاده شود.
حجت الاسلام والمسلمین علیزاده اضافه کرد: حوزههای علمیه خواهران و جامعهالزهرا(س) آمادگی دارند با تمام ظرفیت در مسیر تحول نظام تعلیم و تربیت و تقویت همکاری میان حوزه و آموزش و پرورش مشارکت کنند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت باید متناسب با تحولات شتابان جهان بازنگری شود، تصریح کرد: تحولات اجتماعی، فرهنگی و فناوری با سرعت زیادی در حال وقوع است و نظامهای آموزشی موفق نیز بهصورت مستمر کارآمدی ساختارها و برنامههای تربیتی خود را رصد و متناسب با نیازهای جدید اصلاح میکنند.
وی ادامه داد: جامعه امروز با تغییرات گستردهای در سبک زندگی، فضای مجازی و الگوهای ارتباطی مواجه است و این تحولات بهویژه بر ذائقه، هویت و نگرش نسل جدید تأثیر گذاشته است.
حجت الاسلام والمسلمین علیزاده با اشاره به ویژگیهای نسل جدید، خاطرنشان کرد: حجم گسترده دادهها، جذابیت فرهنگهای متنوع و اثرگذاری فضای سایبری موجب شده است احساس تعلق نسل جدید به فرهنگ بومی و هویت ملی با چالشهایی مواجه شود؛ ازاینرو نظام تعلیم و تربیت باید این تحولات را بهصورت مستمر رصد کرده و برای آن پاسخ تربیتی مناسب داشته باشد.
مدیر حوزههای علمیه خواهران تأکید کرد: تعلیم و تربیت امروز باید انعطافپذیر، جذاب، دلسوزانه و مراقبتمحور باشد و در آن نقشآفرینی و عاملیت کودک و نوجوان جدی گرفته شود.
وی همچنین بر اهمیت نقش خانواده در فرایند تربیت تأکید کرد و افزود: اگر قرار است تربیت مراقبتمحور در جامعه تحقق پیدا کند، نقش خانواده و بهویژه مادران باید مورد توجه جدی قرار گیرد و پیوند میان خانه و مدرسه با استفاده از الگوهای جدید و خلاقانه تقویت شود.