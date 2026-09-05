به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این طرح آموزشی که در چهار مرحله چهارروزه برای دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم (آقایان و بانوان) برنامه‌ریزی شده، با مشارکت ۱۳۰۰ دانش‌آموز منتخب از میان ۲ هزار متقاضی در حال اجراست.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان در خصوص اهداف این دوره به خبرگزاری صدا و سیما گفت: هدف ما این است که دانش‌آموزان در مواجهه با محیط واقعی مدرسه و جامعه، دارای قدرت تصمیم‌گیری و مهارت حل مسئله باشند. ما در اینجا با شناسایی توانمندی‌ها و نقاط ضعف دانش‌آموزان در شرایط بحرانی، مهارت‌های آنان را ارتقا می‌دهیم تا پس از بازگشت به محیط آموزشی، توانمندی‌های فردی و جمعی آنها به شکل ملموسی ارتقا یافته باشد.»

حسین رجب‌پور افزود: در این طرح، ۱۲ عملیات میدانی برای آمادگی دانش‌آموزان جهت پذیرش نقش‌های مدیریتی و مسئولیت‌پذیری در آینده طراحی شده است. در این فرآیند، دانش‌آموزان با استفاده از سیستم هوشمند ارزیابی و اسکن کد‌های اختصاصی (QR Code)، پایان هر ماموریت و امتیازات مربوط به آن را ثبت می‌کنند.