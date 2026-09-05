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طرح اردوی دانشآموزی «ایرانیوم» با هدف تغییر الگوی یادگیری از روشهای تئوری به سمت عملیاتهای میدانی، در تابستان ۱۴۰۵ در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این طرح آموزشی که در چهار مرحله چهارروزه برای دانشآموزان متوسطه اول و دوم (آقایان و بانوان) برنامهریزی شده، با مشارکت ۱۳۰۰ دانشآموز منتخب از میان ۲ هزار متقاضی در حال اجراست.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان اصفهان در خصوص اهداف این دوره به خبرگزاری صدا و سیما گفت: هدف ما این است که دانشآموزان در مواجهه با محیط واقعی مدرسه و جامعه، دارای قدرت تصمیمگیری و مهارت حل مسئله باشند. ما در اینجا با شناسایی توانمندیها و نقاط ضعف دانشآموزان در شرایط بحرانی، مهارتهای آنان را ارتقا میدهیم تا پس از بازگشت به محیط آموزشی، توانمندیهای فردی و جمعی آنها به شکل ملموسی ارتقا یافته باشد.»
حسین رجبپور افزود: در این طرح، ۱۲ عملیات میدانی برای آمادگی دانشآموزان جهت پذیرش نقشهای مدیریتی و مسئولیتپذیری در آینده طراحی شده است. در این فرآیند، دانشآموزان با استفاده از سیستم هوشمند ارزیابی و اسکن کدهای اختصاصی (QR Code)، پایان هر ماموریت و امتیازات مربوط به آن را ثبت میکنند.