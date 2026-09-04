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رزمایش افزایش آمادگی و هماهنگی دستگاههای امدادی در مواجهه با حوادث صنعتی در یکی از کارخانههای سلماس برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف ارتقای آمادگی و افزایش هماهنگی دستگاههای امدادی در مواجهه با حوادث صنعتی، مانور مقابله با حوادث ناشی از مواد شیمیایی در یکی از کارخانههای شهرستان سلماس برگزار شد.
این رزمایش با اجرای سناریوی نشت و انتشار مواد شیمیایی و با حضور نجاتگران هلالاحمر و سایر دستگاههای مرتبط برگزار و طی آن، روند امدادرسانی، انتقال مصدومان، ایمنسازی محیط و مدیریت صحنه حادثه مورد ارزیابی قرار گرفت.
هدف از برگزاری این مانور، سنجش میزان آمادگی نیروها، ارزیابی سرعت واکنش، تقویت هماهنگی بین دستگاههای امدادی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در مدیریت حوادث صنعتی و شیمیایی عنوان شد.