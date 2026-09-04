کتاب «دوباره فردوس» در سالگرد زلزله فردوس در سال ۱۳۴۷ و فعالیت‌های جهادی رهبر شهید انقلاب در آن زمان، به چاپ هفتم رسید.

کتاب «دوباره فردوس»، نوشته سید علیرضا مهرداد و کاری از انتشارات انقلاب اسلامی است.

پس از زلزله ویرانگر شهریور سال ۱۳۴۷ که در فردوس به وقوع پیوست، مقام معظم رهبری از مشهد به همراه گروهی از طلاب به منطقه زلزله‌زده آمدند و به مردم امدادرسانی کردند که از ۱۳ شهریور به عنوان اولین اردوی جهادی ایران یاد می‌شود.

استان خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان دارد و مرکز شهرستان فردوس در ۲۰۰ کیلومتری بیرجند است.

میترا لبافی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد: