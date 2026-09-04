آغاز رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» در مناطق محروم استان مرکزی
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی از آغاز رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» با شعار «خدمترسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت» در مناطق محروم شهرستانهای این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرهنگ نباتی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان مرکزی، بهویژه سپهبد شهید محمد پاکپور، گفت: رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» از دوازدهم شهریور ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ روز در سراسر استان مرکزی برگزار میشود.
وی افزود: این رزمایش با شعار «خدمترسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت» و با هدف خدمترسانی به عموم مردم و با مشارکت مردم در مناطق محروم شهرستانهای مختلف استان برنامهریزی شده است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی ادامه داد: در هر شهرستان، دو منطقه محروم برای اجرای برنامههای رزمایش در نظر گرفته شده است و جهادگران با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، برای ارائه خدمات مورد نیاز به مردم این مناطق تلاش خواهند کرد.
سرهنگ نباتی خدمترسانی به مردم، بهویژه ولینعمتان انقلاب در مناطق محروم را موجب تقویت امید و نشاط اجتماعی دانست و گفت: حضور جهادگران در این مناطق علاوه بر آثار مثبت برای مردم، برکات فراوانی برای خود جهادگران دارد و امیدواریم این حرکت زمینهساز استمرار خدمترسانی در طول سال باشد.
وی با اشاره به برنامه تجلیل از فعالان این رزمایش خاطرنشان کرد: در پایان رزمایش، از جهادگران و بهویژه مردم و افرادی که در ۱۸۰ شب در میدان برنامهها حضور داشته و نقشآفرینی کردهاند، در سطح استان و شهرستانها تجلیل خواهد شد.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی همچنین گفت: بخشی از خدمات ارائهشده از سوی جهادگران، از طریق رسانهها و فضای مجازی و به شکل هنرمندانه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.