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رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی درگذشت سه تن از هنرمندان شهرستان شاهرود در سانحه رانندگی را تسلیت گفت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ متن پیام احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس به این شرح است :
بسمالله الرحمن الرحیم
خبر جانباختن تأسفبار سه تن از هنرمندان جوان، مؤمن و متعهد شهرستان شاهرود در سانحه دلخراش رانندگی، موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانب و جامعه فرهنگ و هنر شهرستانهای شاهرود و میامی شد.
درگذشت زندهیادان مصطفی واحدی، محمد عبادیانی و سرکار خانم میرحسینی، که از چهرههای نسل پس از انقلاب شاهرود و از چهرههای جوان، پرتلاش و امیدهای آینده فرهنگ و هنر منطقه بودند، ضایعهای سنگین و جبرانناپذیر برای خانوادههای داغدار، جامعه هنری و عموم مردم فرهنگدوست استان سمنان، بهویژه مردم شریف شهرستان شاهرود است.
این عزیزان صرفا هنرمندانی فعال در عرصه فرهنگ و هنر نبودند؛ آنان با ایمان، تعهد، اخلاص و روحیهای ایثارگرانه در این عرصه حضور داشتند و بخشی بزرگی از زندگی و توان خویش را برای اعتلای فرهنگ و هنر این دیار وقف کرده بودند. پیوند عمیق آنان با معارف اسلامی و محبت و دلدادگی به اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، به حضور فرهنگی و هنری آنان هویتی ارزشمند بخشیده بود؛ چنانکه هنر را نه صرفاً یک حرفه، بلکه عرصهای برای خدمت به مردم، پاسداشت ارزشهای اخلاقی و دینی و انتقال فرهنگ و هویت این سرزمین میدانستند.
فقدان این سه هنرمند، از آن جهت جانکاهتر است که جامعه فرهنگ و هنر شاهرود، سه سرمایه انسانی جوان و سه امید برای آینده را از دست داده است؛ جوانانی که میتوانستند سالهای طولانی در مسیر فرهنگ و هنر این شهرستان اثرگذار باشند و میراثی ماندگار از ایمان، اخلاق، هنر و خدمت بر جای گذارند.
بیتردید نام و یاد این عزیزان در حافظه فرهنگی مردم شاهرود و در میان جامعه هنری این دیار باقی خواهد ماند و آثار و خدمات آنان، یادآور نسلی خواهد بود که میتوانست در اوج جوانی، میان هنر، ایمان، تعهد و ایثار پیوندی شایسته برقرار کند.
اینجانب این مصیبت جانسوز را به خانوادههای محترم و داغدار زندهیادان مصطفی واحدی، محمد عبادیانی و سرکار خانم میرحسینی، جامعه شریف فرهنگ و هنر، دوستان و همکاران آنان و عموم مردم فرهنگدوست شهرستان شاهرود و استان سمنان صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای این هنرمندان مؤمن و متعهد، رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با اولیای الهی و اهلبیت (ع) و برای خانوادههای معزز آنان، صبر جمیل، اجر جزیل و شکیبایی مسئلت دارم.
احمد عجم نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی
پنج شنبه دوازدهم شهریور ماه در برخورد یک دستگاه تیبا با کامیون در جاده شاهرود ـ مجن، سه تن از کارکنان حوزه هنری شاهرود جان باختند و یک نفر مصدوم شد.