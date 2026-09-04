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رقابتهای پاراتکواندو بین المللی موجو کره جنوبی با کسب ۲ نشان برنز برای نمایندگان کشورمان و صعود یک نماینده دیگر ایران به دیدار پایانی در حال پیگیریست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز رقابتهای پاراتکواندو جایزه بزرگ موجو کره جنوبی امروز جمعه امیرمحمد حقیقتشناس از کشورمان در مرحله نیمه پایانی وزن منهای ۷۰ کیلوگرم نتیجه را مقابل نماینده ایتالیا واگذار کرد و صاحب نشان برنز شد.
در نیمه نهایی وزن منهای ۸۰ کیلوگرم، مهدی پوررهنما از ایران با برتری مقابل علیرضا بخت دیگر نماینده کشورمان راهی دیدار پایانی شد. علیرضا بخت نیز به نشان برنز مشترک دست پیدا کرد.
در وزن باضافه ۸۰ کیلوگرم حامد حق شناس در مرحله یکچهارم مغلوب نماینده روسیه شد و از دور رقابتها کنار رفت.
در بانوان و در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم روزا ابراهیمی، در منهای ۵۷ زهرا ابراهیمی و مریم عبداله پور، در منفی ۶۵ کیلو پریماه تورانی و در باضافه ۶۵ کیلوگرم مرضیه نصراللهی با قبول شکست برابر رقبا از ادامه راه بازماندند.
رقابتهای جایزه بزرگ موجو از رویدادهای مهم تقویم پاراتکواندو به شمار میرود و نمایندگان ایران در این مسابقات برای کسب امتیاز به مصاف رقبای خود میروند.