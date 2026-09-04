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رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برداشت نخستین محصول میگوی وانامی در قالب طرح پایلوت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اسدالله تیمورییانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در آیین برداشت نخستین دوره پرورش میگوی وانامی در استان با اشاره به ابعاد راهبردی این طرح گفت: پرورش میگوی وانامی در مازندران، نقطه عطفی در بهرهبرداری از ظرفیتهای مغفولمانده شیلاتی استان است. این طرح با رویکرد افزایش تولید، کاهش وابستگی و بهبود بهرهوری، گامی مؤثر در راستای تحقق امنیت غذایی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
وی با تأکید بر تأثیر این دستاورد در معیشت روستاییان افزود: یکی از اهداف اصلی ما، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان از طریق معرفی صنایع نوین آبزیپروری است. خوشبختانه در این مسیر، شاهد استقبال خوبی از سوی سرمایهگذاران و بهرهبرداران محلی بودهایم که نویدبخش رونق دوباره شیلات در استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به چالشهای فراروی بخش کشاورزی گفت: در شرایطی که کشور با تنگناهای اقتصادی و تحریمها مواجه است، تکیه بر تولید داخلی و شناسایی ظرفیتهای جدید، یک ضرورت اجتنابناپذیر است. طرحهایی نظیر پرورش میگوی وانامی نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق و حمایت همهجانبه، میتوان بر موانع غلبه کرد و به خوداتکایی در تولید غذا دست یافت.
تیمورییانسری در ادامه با قدردانی از تلاشهای مجموعه شیلات استان و وزارت جهاد کشاورزی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت دستاوردها و امیدآفرینی در جامعه هستیم. عملکرد مجموعه شیلات در سال گذشته، نشاندهنده عزم جدی برای عبور از چالشهاست و انتظار داریم رسانهها نیز با انعکاس این موفقیتها، نقش مؤثر خود را در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتمادآفرینی ایفا کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان با تأکید بر برنامهریزی برای توسعه الگوهای موفق کشت و پرورش گفت: مازندران با پیشینه درخشان خود در حوزه شیلات و تنوع محصولات، میتواند قطب جدید پرورش میگو در کشور باشد. این طرح پایلوت، تنها سرآغاز مسیری است که با همت تولیدکنندگان، حمایت مسئولان و مشارکت روستاییان، به شکوفایی اقتصادی و معیشت پایدار در مناطق کمبرخوردار منجر خواهد شد و زمینهساز احیای واقعی زیستبومهای روستایی و تقویت بنیانهای اقتصاد دریاپایه در استان خواهد بود.
زینب دیوارگر گزارش می دهد: