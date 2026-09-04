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در میان چهرههای ماندگار فرهنگ و هنر ایران، نام عارف قزوینی با شعر، موسیقی و روزگار مشروطه گره خورده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عارف در سال ۱۲۵۹ هجری شمسی در قزوین متولد شد، اما سالهای پایانی زندگیاش را در همدان گذراند و سرانجام در آرامگاه بوعلی سینا به خاک سپرده شد.
او از کودکی به ادبیات، خوشنویسی و موسیقی روی آورد، موسیقی را نزد میرزاصادق خرازی آموخت و بعدها با صدای خوش و تصنیفهایش به چهرهای شناختهشده در فرهنگ و هنر ایران تبدیل شد.
در دوره مشروطه، عارف با غزلها و تصنیفهای خود به تحولات اجتماعی و سیاسی زمانه واکنش نشان داد و آثارش، فراتر از عشق و احساس، بازتابی از فضای جامعه و روزگار او بود.
عارف در سال ۱۳۰۷ خورشیدی برای درمان به همدان آمد و این شهر را برای ادامه زندگی برگزید، سرانجام دوم بهمن ۱۳۱۲ در ۵۴ سالگی درگذشت و در آرامگاه بوعلی سینا به خاک سپرده شد.
امروز مسافرانی که برای بازدید از آرامگاه بوعلی سینا به همدان میآیند، در جوار این آرامگاه با مزار عارف قزوینی نیز روبهرو میشوند، چهرهای که یاد و نامش بخشی از میراث فرهنگی این شهر است.
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