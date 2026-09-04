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مسابقات منطقه ایی شطرنج با حضور شطرنج بازانی از ۷ استان کشور در یاسوج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیات شطرنج استان گفت: در این دوره از مسابقات، شرکت کنندگانی از استانهای لرستان، یزد، چهارمحال و بختیاری، فارس، خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند.
محرابی افزود: ۱۱۰ شطرنج باز از این استانها، در ردههای سنی هفت تا هفتاد سال تا عصر امروز در این دوره از مسابقات با هم رقابت میکنند.
وی اضافه کرد: در پایان این رقابتها از برگزیدگان تجلیل میشود.