به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیات شطرنج استان گفت: در این دوره از مسابقات، شرکت کنندگانی از استان‌های لرستان، یزد، چهارمحال و بختیاری، فارس، خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند.

محرابی افزود: ۱۱۰ شطرنج باز از این استان‌ها، در رده‌های سنی هفت تا هفتاد سال تا عصر امروز در این دوره از مسابقات با هم رقابت می‌کنند.

وی اضافه کرد: در پایان این رقابت‌ها از برگزیدگان تجلیل می‌شود.